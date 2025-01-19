19 января 2025
18 января 2025

Ямальского врача наградили медалью «За отвагу»

Терапевт из больницы Нового Уренгоя удостоился медали «За отвагу» в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Врача из нового Уренгоя наградили медалью
Врача из нового Уренгоя наградили медалью Фото:

Терапевта из больницы Нового Уренгоя (ЯНАО) Георгия Цаллагова наградили медалью «За отвагу». Более года мужчина находится в зоне СВО, об этом сообщили в окружном правительстве.

«Георгий Цаллагов отмечен государственной наградой за доблесть и мужество, проявленные в боях и при выполнении спецзаданий по обеспечению государственной безопасности, сопряженных с риском для жизни. Уже больше года он находится в зоне специальной военной операции, куда ушел добровольцем», — написали в официальном telegram-канале правительства ЯНАО.

В больнице Нового Уренгоя мужчина проработал два года. Дома его ждут жена и две дочери. В боевом активе Георгия Цаллагова уже есть медали «За спасение жизни» и «За верность долгу».

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Терапевта из больницы Нового Уренгоя (ЯНАО) Георгия Цаллагова наградили медалью «За отвагу». Более года мужчина находится в зоне СВО, об этом сообщили в окружном правительстве. «Георгий Цаллагов отмечен государственной наградой за доблесть и мужество, проявленные в боях и при выполнении спецзаданий по обеспечению государственной безопасности, сопряженных с риском для жизни. Уже больше года он находится в зоне специальной военной операции, куда ушел добровольцем», — написали в официальном telegram-канале правительства ЯНАО. В больнице Нового Уренгоя мужчина проработал два года. Дома его ждут жена и две дочери. В боевом активе Георгия Цаллагова уже есть медали «За спасение жизни» и «За верность долгу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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