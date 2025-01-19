Ямальского врача наградили медалью «За отвагу»

Терапевта из больницы Нового Уренгоя (ЯНАО) Георгия Цаллагова наградили медалью «За отвагу». Более года мужчина находится в зоне СВО, об этом сообщили в окружном правительстве.
«Георгий Цаллагов отмечен государственной наградой за доблесть и мужество, проявленные в боях и при выполнении спецзаданий по обеспечению государственной безопасности, сопряженных с риском для жизни. Уже больше года он находится в зоне специальной военной операции, куда ушел добровольцем», — написали в официальном telegram-канале правительства ЯНАО.
В больнице Нового Уренгоя мужчина проработал два года. Дома его ждут жена и две дочери. В боевом активе Георгия Цаллагова уже есть медали «За спасение жизни» и «За верность долгу».
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