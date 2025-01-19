После завершения льготной ипотеки аренда в Екатеринбурге подорожала для всех типов квартир. Цены на роскошные съемные квартиры достигли 385 тысяч рублей, а бюджетные варианты сдают от семи тысяч рублей. О том, где находятся, сколько стоят и как выглядят самые дешевые квартиры — в подборке URA.RU. Объявления опубликованы на сайте «Авито».
Самая дешевая квартира за семь тысяч в месяц находится под Екатеринбургом — в поселке Кедровка, в кухне на полу линолеум протерт до дыр, а комнаты завалены вещами. В нее пускают с животными, а при заселении придется внести комиссию в размере 4,9 тысяч рублей. Однокомнатная квартира на Вторчермете сдается за 18 тысяч в месяц. В комнате для комфортной жизни есть диван и стол, а на кухне — плита.
Недалеко от Шарташского рынка можно снять «однушку» за 20 тысяч рублей в месяц, дополнительно нужно оплатить комиссию и залог. В квартире на стенах висят ковры, полы деревянные. На улице Фрезеровщиков за 20,9 тысяч рублей сдают однокомнатную квартиру с большим шкафом во всю стену и двумя телевизорами с антеннами. В другой квартире на улице Краснолесья за 20 тысяч в месяц есть стиральная машина, диван и два кресла.
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