19 января 2025
18 января 2025

Ямал передал на фронт крупную партию техники. Фото

Губернатор ЯНАО Артюхов передал на СВО дроны, мотоциклы, автомобили и снаряжение
© Служба новостей «URA.RU»
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Артюхов привез партию техники на СВО (архивное фото)
Артюхов привез партию техники на СВО (архивное фото) Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов передал в части, где служат бойцы из округа, автомобили, мотоциклы, дроны и квадроциклы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

«В части распределили четыре автомобиля „Садко-Некст“ и столько же прицепов, 14 кроссовых мотоциклов, шесть квадроциклов, УАЗ „Патриот“, 140 дронов-камикадзе, 60 комплектов беспилотников Mavic и более 50 дронов „Гром“», — рассказали в официальном telegram-канале окружного правительства. Артюхов также передал 600 дронов «Кречет», которые собираются на Ямале.

Помимо техники, военнослужащие получили бронежилеты, каски, дизель-генераторы, спутниковый интернет и установки радиоэлектронной борьбы. Губернатор ЯНАО приехал в подшефные Ямалу Авдеевку и Волноваху в Донецкой Народной Республике, где посетил бойцов, служащих на СВО и почтил память погибших год назад ямальских строителей.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов передал в части, где служат бойцы из округа, автомобили, мотоциклы, дроны и квадроциклы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. «В части распределили четыре автомобиля „Садко-Некст“ и столько же прицепов, 14 кроссовых мотоциклов, шесть квадроциклов, УАЗ „Патриот“, 140 дронов-камикадзе, 60 комплектов беспилотников Mavic и более 50 дронов „Гром“», — рассказали в официальном telegram-канале окружного правительства. Артюхов также передал 600 дронов «Кречет», которые собираются на Ямале. Помимо техники, военнослужащие получили бронежилеты, каски, дизель-генераторы, спутниковый интернет и установки радиоэлектронной борьбы. Губернатор ЯНАО приехал в подшефные Ямалу Авдеевку и Волноваху в Донецкой Народной Республике, где посетил бойцов, служащих на СВО и почтил память погибших год назад ямальских строителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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