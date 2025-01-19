Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов передал в части, где служат бойцы из округа, автомобили, мотоциклы, дроны и квадроциклы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
«В части распределили четыре автомобиля „Садко-Некст“ и столько же прицепов, 14 кроссовых мотоциклов, шесть квадроциклов, УАЗ „Патриот“, 140 дронов-камикадзе, 60 комплектов беспилотников Mavic и более 50 дронов „Гром“», — рассказали в официальном telegram-канале окружного правительства. Артюхов также передал 600 дронов «Кречет», которые собираются на Ямале.
Помимо техники, военнослужащие получили бронежилеты, каски, дизель-генераторы, спутниковый интернет и установки радиоэлектронной борьбы. Губернатор ЯНАО приехал в подшефные Ямалу Авдеевку и Волноваху в Донецкой Народной Республике, где посетил бойцов, служащих на СВО и почтил память погибших год назад ямальских строителей.
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