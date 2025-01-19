19 января 2025

Губернатор Куйвашев выделил более 120 млн рублей на плотины и тоннели

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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, дамба
Большую часть средств направят на капремонт Байкаловского гидротехнического сооружения (архивное фото) Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил более 124 миллионов рублей на капитальный ремонт семи гидротехнических сооружений. Решение о финансировании было принято в рамках заседания правительства, рассказали в департаменте информполитики региона.

«На условиях софинансирования из федерального бюджета значительный объем средств будет направлен на капремонт Байкаловского и Верхне-Шайтанского гидротехнических сооружений. Из областного бюджета поддержку получат бюджеты Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Дегтярска, муниципального образования Алапаевское и Сысертский муниципальный округа», — пояснил Куйвашев.

Целью софинансирования является обеспечение безаварийного прохождения весеннего половодья и дождевых паводков. «Техническое состояние гидроузлов играет решающую роль, в том числе для сохранения домов и имущества уральцев, объектов экономики, транспортной инфраструктуры», — отметили в ДИПе.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил более 124 миллионов рублей на капитальный ремонт семи гидротехнических сооружений. Решение о финансировании было принято в рамках заседания правительства, рассказали в департаменте информполитики региона. «На условиях софинансирования из федерального бюджета значительный объем средств будет направлен на капремонт Байкаловского и Верхне-Шайтанского гидротехнических сооружений. Из областного бюджета поддержку получат бюджеты Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Дегтярска, муниципального образования Алапаевское и Сысертский муниципальный округа», — пояснил Куйвашев. Целью софинансирования является обеспечение безаварийного прохождения весеннего половодья и дождевых паводков. «Техническое состояние гидроузлов играет решающую роль, в том числе для сохранения домов и имущества уральцев, объектов экономики, транспортной инфраструктуры», — отметили в ДИПе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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