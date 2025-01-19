Губернатор Куйвашев выделил более 120 млн рублей на плотины и тоннели

20 января 2025 в 11:48 Размер текста - 17 +

Большую часть средств направят на капремонт Байкаловского гидротехнического сооружения (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил более 124 миллионов рублей на капитальный ремонт семи гидротехнических сооружений. Решение о финансировании было принято в рамках заседания правительства, рассказали в департаменте информполитики региона. «На условиях софинансирования из федерального бюджета значительный объем средств будет направлен на капремонт Байкаловского и Верхне-Шайтанского гидротехнических сооружений. Из областного бюджета поддержку получат бюджеты Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Дегтярска, муниципального образования Алапаевское и Сысертский муниципальный округа», — пояснил Куйвашев. Целью софинансирования является обеспечение безаварийного прохождения весеннего половодья и дождевых паводков. «Техническое состояние гидроузлов играет решающую роль, в том числе для сохранения домов и имущества уральцев, объектов экономики, транспортной инфраструктуры», — отметили в ДИПе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил более 124 миллионов рублей на капитальный ремонт семи гидротехнических сооружений. Решение о финансировании было принято в рамках заседания правительства, рассказали в департаменте информполитики региона. «На условиях софинансирования из федерального бюджета значительный объем средств будет направлен на капремонт Байкаловского и Верхне-Шайтанского гидротехнических сооружений. Из областного бюджета поддержку получат бюджеты Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Дегтярска, муниципального образования Алапаевское и Сысертский муниципальный округа», — пояснил Куйвашев. Целью софинансирования является обеспечение безаварийного прохождения весеннего половодья и дождевых паводков. «Техническое состояние гидроузлов играет решающую роль, в том числе для сохранения домов и имущества уральцев, объектов экономики, транспортной инфраструктуры», — отметили в ДИПе.