Губернатор Куйвашев выделил более 120 млн рублей на плотины и тоннели

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил более 124 миллионов рублей на капитальный ремонт семи гидротехнических сооружений. Решение о финансировании было принято в рамках заседания правительства, рассказали в департаменте информполитики региона.
«На условиях софинансирования из федерального бюджета значительный объем средств будет направлен на капремонт Байкаловского и Верхне-Шайтанского гидротехнических сооружений. Из областного бюджета поддержку получат бюджеты Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Дегтярска, муниципального образования Алапаевское и Сысертский муниципальный округа», — пояснил Куйвашев.
Целью софинансирования является обеспечение безаварийного прохождения весеннего половодья и дождевых паводков. «Техническое состояние гидроузлов играет решающую роль, в том числе для сохранения домов и имущества уральцев, объектов экономики, транспортной инфраструктуры», — отметили в ДИПе.
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