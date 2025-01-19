Двое тюменцев погибли в ДТП с электросамокатами

С электросамокатами произошло 194 аварии
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с электросамокатами, еще 204 жителя получили травмы. Об этом во время пресс-конференции рассказал руководитель региональной Госавтоинспекции Андрей Миллер.
«С участием людей на электросамокатах произошло 194 ДТП. Два человека погибли, 204 человека ранены», — рассказал Миллер.
Ранее URA.RU писало, что в городе хотят запретить использование арендных электросамокатов на площадках, где проходят праздники. По будням максимальная скорость движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) не должна будет превышать 20 км/ч.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!