19 января 2025
18 января 2025

Двое тюменцев погибли в ДТП с электросамокатами

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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С электросамокатами произошло 194 аварии
С электросамокатами произошло 194 аварии Фото:

В Тюменской области два человека погибли в ДТП с электросамокатами, еще 204 жителя получили травмы. Об этом во время пресс-конференции рассказал руководитель региональной Госавтоинспекции Андрей Миллер.

«С участием людей на электросамокатах произошло 194 ДТП. Два человека погибли, 204 человека ранены», — рассказал Миллер.

Ранее URA.RU писало, что в городе хотят запретить использование арендных электросамокатов на площадках, где проходят праздники. По будням максимальная скорость движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) не должна будет превышать 20 км/ч.

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В Тюменской области два человека погибли в ДТП с электросамокатами, еще 204 жителя получили травмы. Об этом во время пресс-конференции рассказал руководитель региональной Госавтоинспекции Андрей Миллер. «С участием людей на электросамокатах произошло 194 ДТП. Два человека погибли, 204 человека ранены», — рассказал Миллер. Ранее URA.RU писало, что в городе хотят запретить использование арендных электросамокатов на площадках, где проходят праздники. По будням максимальная скорость движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) не должна будет превышать 20 км/ч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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