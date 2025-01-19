19 января 2025

На благоустройство Челябинска потратят 520 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой набережной. Челябинск, детский городок, набережная реки миасс, малые формы, артсквер
В Челябинске на проекты благоустройства выделили 520 млн рублей Фото:

В Челябинске на благоустройство территорий выделено 520 миллионов рублей. В сумму затрат войдут работы на 80 территориях, передает корреспондент URA.RU 20 января с аппаратного совещания мэрии.

«Стоит задача отыграть все контракты и с наступлением весны. Максимально оперативно начать сезон благоустройства», — заявил вице-мэр по горхозяйству Александр Астахов.

По программе инициативного бюджетирования реализуют 73 проекта. Еще семь проектов входят в программу формирования комфортной среды.

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В Челябинске на благоустройство территорий выделено 520 миллионов рублей. В сумму затрат войдут работы на 80 территориях, передает корреспондент URA.RU 20 января с аппаратного совещания мэрии. «Стоит задача отыграть все контракты и с наступлением весны. Максимально оперативно начать сезон благоустройства», — заявил вице-мэр по горхозяйству Александр Астахов. По программе инициативного бюджетирования реализуют 73 проекта. Еще семь проектов входят в программу формирования комфортной среды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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