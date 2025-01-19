На благоустройство Челябинска потратят 520 миллионов рублей

В Челябинске на проекты благоустройства выделили 520 млн рублей
В Челябинске на благоустройство территорий выделено 520 миллионов рублей. В сумму затрат войдут работы на 80 территориях, передает корреспондент URA.RU 20 января с аппаратного совещания мэрии.
«Стоит задача отыграть все контракты и с наступлением весны. Максимально оперативно начать сезон благоустройства», — заявил вице-мэр по горхозяйству Александр Астахов.
По программе инициативного бюджетирования реализуют 73 проекта. Еще семь проектов входят в программу формирования комфортной среды.
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