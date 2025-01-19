Трактор К-700 провалился под лед на переправе Пернаяга. Фотография с места ЧП опубликована в сообществе «Гайнский округ — наша Малая Родина» в соцсети «ВКонтакте».
«В Гайнском районе на ледовой переправе в районе Пернаяга, провалился под лед трактор К-700. Пожалуйста, будьте бдительны и предусмотрительны на ледовых переправах», — говорится в сообщении. Отмечается, что трактор провалился, когда на улице было +1.
В комментариях под постом пользователи соцсети выразили сочувствие и переживания по поводу случившегося. Некоторые осудили действия тракториста, который выехал на лед на тяжелой технике. Сообщается также, что трактор принадлежит ООО «Верхнекамьелес», его пытались достать в день, когда он провалился, но не получилось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!