19 января 2025

На переправе в Пермском крае трактор провалился под лед. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трактор выехал на ледовую переправу в оттепель
Трактор выехал на ледовую переправу в оттепель Фото:

Трактор К-700 провалился под лед на переправе Пернаяга. Фотография с места ЧП опубликована в сообществе «Гайнский округ — наша Малая Родина» в соцсети «ВКонтакте».

«В Гайнском районе на ледовой переправе в районе Пернаяга, провалился под лед трактор К-700. Пожалуйста, будьте бдительны и предусмотрительны на ледовых переправах», — говорится в сообщении. Отмечается, что трактор провалился, когда на улице было +1.

В комментариях под постом пользователи соцсети выразили сочувствие и переживания по поводу случившегося. Некоторые осудили действия тракториста, который выехал на лед на тяжелой технике. Сообщается также, что трактор принадлежит ООО «Верхнекамьелес», его пытались достать в день, когда он провалился, но не получилось.

Трактор принадлежит местной организации
Трактор принадлежит местной организации
Фото:

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Трактор К-700 провалился под лед на переправе Пернаяга. Фотография с места ЧП опубликована в сообществе «Гайнский округ — наша Малая Родина» в соцсети «ВКонтакте». «В Гайнском районе на ледовой переправе в районе Пернаяга, провалился под лед трактор К-700. Пожалуйста, будьте бдительны и предусмотрительны на ледовых переправах», — говорится в сообщении. Отмечается, что трактор провалился, когда на улице было +1. В комментариях под постом пользователи соцсети выразили сочувствие и переживания по поводу случившегося. Некоторые осудили действия тракториста, который выехал на лед на тяжелой технике. Сообщается также, что трактор принадлежит ООО «Верхнекамьелес», его пытались достать в день, когда он провалился, но не получилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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