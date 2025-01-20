В Челябинске больше 200 домов отключат от воды

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Ольга Сегаль, Григорьевские сады. Челябинск, кран, кошка, вода, водопровод, кот
Жителям Советского района стоит запастись водой Фото:

В Советском районе Челябинска 22 января на весь день отключат воду в более 200 домах, включая детские сады и школы. Об этом предупредили на официальной странице горводоканала с просьбой сделать необходимый запас воды.

«22 января, в Советском районе ожидается временное отключение водоснабжения в связи с проведением плановых работ на водоводе Д-600 мм. Работы запланированы с 09:30 до 20:00», — сообщили в telegram-канале МУП «ПОВВ».

В горводоканале отметили, что соцобъекты в этом секторе предупреждены о предстоящем отсутствии воды. Жителям порекомендовано сделать запасы. Социальные объекты предварительно предупреждены. Воды не будет в многоквартирных и частных жилых домах по улицам Трактовая, Орлиная, Садовая, Горьковская, Чарчана, Обская, Кузнецова, Днепропетровская, Ярославская, Некрасовскася, Калининградская, Ковшовой, Толбухина, Столбовая, Блюхера, Рылеева, Братская, Центральная, Знаменская, Белорецкая и Дарвина.

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В Советском районе Челябинска 22 января на весь день отключат воду в более 200 домах, включая детские сады и школы. Об этом предупредили на официальной странице горводоканала с просьбой сделать необходимый запас воды. «22 января, в Советском районе ожидается временное отключение водоснабжения в связи с проведением плановых работ на водоводе Д-600 мм. Работы запланированы с 09:30 до 20:00», — сообщили в telegram-канале МУП «ПОВВ». В горводоканале отметили, что соцобъекты в этом секторе предупреждены о предстоящем отсутствии воды. Жителям порекомендовано сделать запасы. Социальные объекты предварительно предупреждены. Воды не будет в многоквартирных и частных жилых домах по улицам Трактовая, Орлиная, Садовая, Горьковская, Чарчана, Обская, Кузнецова, Днепропетровская, Ярославская, Некрасовскася, Калининградская, Ковшовой, Толбухина, Столбовая, Блюхера, Рылеева, Братская, Центральная, Знаменская, Белорецкая и Дарвина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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