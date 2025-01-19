19 января 2025

В Челябинских новостройках рухнули продажи квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске за 2024 год было продано более 4 тысяч 500 квартир
В Челябинске за 2024 год было продано более 4 тысяч 500 квартир Фото:

В Челябинске в 2024 году продажи квартир в новостройках снизились на 30%. Мегаполис вошел в топ-10 аутсайдеров по продажам подобной недвижимости. Всего в городе по договорам долевого участия было продано 4 тысячи 500 квартир. Об этом 20 января сообщается на сайте о недвижимости.

«Спад продаж в Челябинских новостройках в 2024 году по сравнению с прошлым годом составил 30%. Всего в городе было продажно 4 500 квартир до договорам ДДУ», — сообщается на сайте РБК со ссылкой на «Яндекс-недвижимость».

В целом по России за 2024 год по сравнению с прошлым годом продажи жилья на первичном рынке упали на 25%. Продано было 287,2 тысячи квартир в новостройках. При этом сильнее всего продажи нового жилья снизились в Самаре (46%), Красноярске (43%) и Саратове (42%).

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В Челябинске в 2024 году продажи квартир в новостройках снизились на 30%. Мегаполис вошел в топ-10 аутсайдеров по продажам подобной недвижимости. Всего в городе по договорам долевого участия было продано 4 тысячи 500 квартир. Об этом 20 января сообщается на сайте о недвижимости. «Спад продаж в Челябинских новостройках в 2024 году по сравнению с прошлым годом составил 30%. Всего в городе было продажно 4 500 квартир до договорам ДДУ», — сообщается на сайте РБК со ссылкой на «Яндекс-недвижимость». В целом по России за 2024 год по сравнению с прошлым годом продажи жилья на первичном рынке упали на 25%. Продано было 287,2 тысячи квартир в новостройках. При этом сильнее всего продажи нового жилья снизились в Самаре (46%), Красноярске (43%) и Саратове (42%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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