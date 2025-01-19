В Челябинских новостройках рухнули продажи квартир

В Челябинске в 2024 году продажи квартир в новостройках снизились на 30%. Мегаполис вошел в топ-10 аутсайдеров по продажам подобной недвижимости. Всего в городе по договорам долевого участия было продано 4 тысячи 500 квартир. Об этом 20 января сообщается на сайте о недвижимости.
«Спад продаж в Челябинских новостройках в 2024 году по сравнению с прошлым годом составил 30%. Всего в городе было продажно 4 500 квартир до договорам ДДУ», — сообщается на сайте РБК со ссылкой на «Яндекс-недвижимость».
В целом по России за 2024 год по сравнению с прошлым годом продажи жилья на первичном рынке упали на 25%. Продано было 287,2 тысячи квартир в новостройках. При этом сильнее всего продажи нового жилья снизились в Самаре (46%), Красноярске (43%) и Саратове (42%).
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