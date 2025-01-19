19 января 2025

Средняя зарплата в Челябинской области превысила 72 тысячи рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата превысила 72 тысячи рублей
Средняя зарплата превысила 72 тысячи рублей Фото:

Среднемесячная зарплата в Челябинской области в октябре прошлого года составила 72214,9 рубля. Соответствующая информация опубликована Челябинскстатом.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в Челябинской области по итогам октября составила 72 214,9 рубля. В период с января по октябрь среднемесячная зарплата составила 69111,8 рубля. Это 122% относительно периода с января по октябрь 2023 года». — говорится в отчете ведомства. При этом реальный рост зарплат без учета инфляции составил 13,7%.

При этом наибольший рост продемонстрировали отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» — 132,9%, средняя зарплата за январь — октябрь составила 55220,8 рубля, «деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» — 142,4%, средняя зарплата — 43235,3 рубля и «производство кокса и нефтепродуктов» — 140,9%, средняя зарплата 96319,1 рубля. Наименьшая динамика прироста — в сферах «рыболовство и рыбоводство» — 80,8% со средней зарплатой в 23151,2 рубля, «производство одежды» — 94,8% со средней зарплатой 23014,8 рубля и «научные исследования и разработки — 107,7 % со средней зарплатой 97681,9 рубля.

У медиков и соцработников за январь — октябрь средняя начисленная зарплата 58419 рублей, относительно того же периода 2023 года эта сумма составила 114,9%. У работников образования зарплата выросла на 19,4% и составила 50731,3 рубля.

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Среднемесячная зарплата в Челябинской области в октябре прошлого года составила 72214,9 рубля. Соответствующая информация опубликована Челябинскстатом. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в Челябинской области по итогам октября составила 72 214,9 рубля. В период с января по октябрь среднемесячная зарплата составила 69111,8 рубля. Это 122% относительно периода с января по октябрь 2023 года». — говорится в отчете ведомства. При этом реальный рост зарплат без учета инфляции составил 13,7%. При этом наибольший рост продемонстрировали отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» — 132,9%, средняя зарплата за январь — октябрь составила 55220,8 рубля, «деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» — 142,4%, средняя зарплата — 43235,3 рубля и «производство кокса и нефтепродуктов» — 140,9%, средняя зарплата 96319,1 рубля. Наименьшая динамика прироста — в сферах «рыболовство и рыбоводство» — 80,8% со средней зарплатой в 23151,2 рубля, «производство одежды» — 94,8% со средней зарплатой 23014,8 рубля и «научные исследования и разработки — 107,7 % со средней зарплатой 97681,9 рубля. У медиков и соцработников за январь — октябрь средняя начисленная зарплата 58419 рублей, относительно того же периода 2023 года эта сумма составила 114,9%. У работников образования зарплата выросла на 19,4% и составила 50731,3 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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