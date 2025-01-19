Тюменская область обогнала Москву в рейтинге регионов по уровню преступности

Тюменская область вошла в топ-40 регионов России с высоким уровнем преступности. Такие данные указаны в исследовании РИА Новости. Рейтинг составлялся по данным МВД России.
«Рейтинг регионов России по уровню преступности. Тюменская область, 51 место из 85-ти (рейтинг составлялся от регионов с низким уровнем преступности к субъектам с высоким уровнем — прим. ред.). Количество преступлений, зарегистрированных в 2024 году на 10 тысяч жителей, — 148,2. Количество особо тяжких преступлений, зарегистрированных в 2024 году на 10 тысяч жителей, — 46,8», — указано в исследовании.
Наименее опасными регионами оказались Чечня, Ингушетия, Дагестан. Москва заняла десятую строчку, здесь приходится менее 100 преступлений на 10 тысяч человек. Согласно данным, за год количество правонарушений в Тюменской области снизилось на 2,4%.
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