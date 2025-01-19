Консерватория в Казани и увлечение джазом: чем известен курганский пианист, ставший худруком филармонии

Кирилл Егорычев, известный пианист из Кургана, был назначен художественным руководителем Курганской областной филармонии. Ранее он возглавил джазовый ансамбль «Притяжение». Чем еще известен Егорычев — читайте в материале URA.RU.
Музыкальный путь
Кирилл Егорычев начал свое музыкальное образование в Областной школе искусств для одаренных детей в Ульяновске. В 2004 году он переехал в Казань, где продолжил обучение в Средней специальной музыкальной школе при Казанской государственной консерватории, а затем окончил саму консерваторию. Уже в юные годы он проявил себя как талантливый музыкант, став лауреатом международных конкурсов в России, Чехии, Австрии и Черногории.
Егорычев активно участвовал в творческих школах и фестивалях, таких как «Мастер-класс» (Дом творчества композиторов в Рузе), «Молодые дарования России» (Санкт-Петербург) и Международный музыкальный фестиваль «Мир, эпоха, имена…». Он также был стипендиатом Министерства культуры Республики Татарстан и фонда «Новые имена».
С 2015 по 2022 годы Кирилл преподавал на кафедре специального фортепиано Казанской государственной консерватории и в Казанском музыкальном колледже. Его педагогическая деятельность сочеталась с активной концертной карьерой.
Классика и джаз: широкий репертуар
Репертуар Кирилла Егорычева включает значительные фортепианные циклы, такие как 32 сонаты Бетховена, произведения Шопена, Шумана, Брамса, Чайковского, Скрябина и Равеля. Он также исполняет редко звучащую виртуозную музыку композиторов Алькана и Годовского.
Интерес к джазу у Егорычева возник благодаря творчеству российского композитора Николая Капустина. «Исполнял на сцене некоторые его сочинения. В ансамблевом варианте джаз трактуем несколько иначе — с акцентом на импровизацию», — отмечает музыкант. В январе 2025 года он возглавил джазовый ансамбль «Притяжение» при Курганской филармонии.
Новый этап для Курганской филармонии
Назначение Кирилла Егорычева художественным руководителем Курганской областной филармонии обещает открыть новые горизонты для культурной жизни региона. Его опыт работы как с классическим репертуаром, так и с джазовыми проектами позволит расширить аудиторию филармонии. Кроме того, его активная концертная деятельность и участие в международных проектах могут привлечь внимание к Кургану как к культурному центру.
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