В Челябинской области отклонили все заявки иностранцев на проживание в РФ

В Управлении по вопросам миграции главка МВД по Челябинской области 20 января отклонили все заявки иностранцев на временное проживание в России. Об этом сообщили в пресс-службе главка.
«В управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области состоялось первое в текущем году заседание комиссии по распределению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в РФ. Комиссией рассмотрено 13 заявок-анкет о выделении квоты от иностранных граждан и лиц без гражданства. Положительных решений о выдаче иностранным гражданам квоты на выдачу разрешения на временное проживание в Российской Федерации не принято», — сообщили в пресс-службе главка.
Прием заявок-анкет о выделении квоты на выдачу разрешения на временное проживание в Российской Федерации осуществляется во всех подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД. Согласно постановлению правительства РФ, для Челябинской области на текущий год предусмотрена квота на выдачу иностранцам 25 разрешений на временное проживание в России. Однако на данный момент ни одного разрешения выдано не было.
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