В Челябинске пройдет чемпионат России по рукопашному бою

В Челябинске с 20 по 23 февраля состоится чемпионат России по рукопашному бою. На соревнованиях соберутся около 300 спортсменов из 50 регионов страны. Как сообщили в пресс-службе областного минспорта, по результатам турнира будут сформированы команды для участия в чемпионате мира.
«Челябинск примет чемпионат России по рукопашному бою-2025. В ДС „Юность“ 20-23 февраля чемпионат страны объединит порядка 300 участников из 50 субъектов РФ. Они разыграют 14 комплектов наград — в восьми мужских и шести женских весовых категориях. Старты будут являться отборочными для формирования команд на чемпионат мира по рукопашному бою», — уточнили в пресс-службе.
Чемпионат будет посвящен памяти Героя РФ адмирала Германа Угрюмова. Кроме того, в рамках соревнований пройдут патриотические мероприятия. Уточняется, что главным ведущим турнира станет лучший ринг-анонсер России Александр Загорский.
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