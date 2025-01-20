В Челябинске пройдет чемпионат России по рукопашному бою

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Чемпионат по рукопашному бою пройдет на площадке в ДС «Юность»
Чемпионат по рукопашному бою пройдет на площадке в ДС «Юность» Фото:

В Челябинске с 20 по 23 февраля состоится чемпионат России по рукопашному бою. На соревнованиях соберутся около 300 спортсменов из 50 регионов страны. Как сообщили в пресс-службе областного минспорта, по результатам турнира будут сформированы команды для участия в чемпионате мира.

«Челябинск примет чемпионат России по рукопашному бою-2025. В ДС „Юность“ 20-23 февраля чемпионат страны объединит порядка 300 участников из 50 субъектов РФ. Они разыграют 14 комплектов наград — в восьми мужских и шести женских весовых категориях. Старты будут являться отборочными для формирования команд на чемпионат мира по рукопашному бою», — уточнили в пресс-службе.

Чемпионат будет посвящен памяти Героя РФ адмирала Германа Угрюмова. Кроме того, в рамках соревнований пройдут патриотические мероприятия. Уточняется, что главным ведущим турнира станет лучший ринг-анонсер России Александр Загорский.

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В Челябинске с 20 по 23 февраля состоится чемпионат России по рукопашному бою. На соревнованиях соберутся около 300 спортсменов из 50 регионов страны. Как сообщили в пресс-службе областного минспорта, по результатам турнира будут сформированы команды для участия в чемпионате мира. «Челябинск примет чемпионат России по рукопашному бою-2025. В ДС „Юность“ 20-23 февраля чемпионат страны объединит порядка 300 участников из 50 субъектов РФ. Они разыграют 14 комплектов наград — в восьми мужских и шести женских весовых категориях. Старты будут являться отборочными для формирования команд на чемпионат мира по рукопашному бою», — уточнили в пресс-службе. Чемпионат будет посвящен памяти Героя РФ адмирала Германа Угрюмова. Кроме того, в рамках соревнований пройдут патриотические мероприятия. Уточняется, что главным ведущим турнира станет лучший ринг-анонсер России Александр Загорский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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