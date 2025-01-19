Тюменцев предупредили об опасной погоде

В такую погоду жителей просят быть осторожнее
В Тюменской области 21 января порывы ветра достигнут 17 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Прогнозируется снег, метель и резкое похолодание.
«21 января 2025 года прогнозируются небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с», — сообщили в пресс-службе МЧС.
Тюменцам рекомендуют в такую погоду тепло одеваться и не парковать машины возле деревьев. Также специалисты просят быть осторожнее возле рекламных щитов и конструкций.
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