В Черном море, в районе Анапы, обнаружены новые выбросы мазута. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
«За прошедшие сутки обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района», — передает сообщение МЧС ТАСС. Там добавили, что мазут будут собирать с 14 участков общей длиной в 63 километра.
С начала мероприятий по ликвидации разлива мазута очищено 285 километров побережья Кубани, собрано более 169,5 тысячи тонн загрязненного грунта. В Керченском проливе обработано 43 тысячи квадратных метров акватории, в Крыму очищено 181 километр берега.
Интерактивная карта разлива мазута в Черном море
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