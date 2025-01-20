Обнаружены новые выбросы мазута в Черном море. Карта

В районе Анапы зафиксированы новые выбросы мазута
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На данный момент от мазута очищено 285 километров побережья Кубани
На данный момент от мазута очищено 285 километров побережья Кубани Фото:
новость из сюжета
На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

В Черном море, в районе Анапы, обнаружены новые выбросы мазута. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

«За прошедшие сутки обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района», — передает сообщение МЧС ТАСС. Там добавили, что мазут будут собирать с 14 участков общей длиной в 63 километра.

С начала мероприятий по ликвидации разлива мазута очищено 285 километров побережья Кубани, собрано более 169,5 тысячи тонн загрязненного грунта. В Керченском проливе обработано 43 тысячи квадратных метров акватории, в Крыму очищено 181 километр берега.

Интерактивная карта разлива мазута в Черном море

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В Черном море, в районе Анапы, обнаружены новые выбросы мазута. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России. «За прошедшие сутки обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района», — передает сообщение МЧС ТАСС. Там добавили, что мазут будут собирать с 14 участков общей длиной в 63 километра. С начала мероприятий по ликвидации разлива мазута очищено 285 километров побережья Кубани, собрано более 169,5 тысячи тонн загрязненного грунта. В Керченском проливе обработано 43 тысячи квадратных метров акватории, в Крыму очищено 181 километр берега. Интерактивная карта разлива мазута в Черном море
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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