В Челябинской области задержан начальник железнодорожной станции

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Антивоенный митинг на Пушкинской площади. Москва, нет войне, пушкинская площадь, митинг, протест, задержания
Начальник станции помогал перевозчику за деньги Фото:

В Челябинске сотрудниками ОЭБиПК УМВД по подозрению в коммерческом подкупе задержан начальник железнодорожной станции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства, за деньги он помогал перевозчику в осуществлении вагоноремонтных работ.

«Установлено, что начальник железнодорожной станции получил денежное вознаграждение от организации за заведомо незаконные действия, выраженные в осуществлении вагоноремонтных работ в нарушении правил технической эксплуатации железных дорог РФ. Общая сумма коммерческого подкупа составила 239 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, после задержания в отношении начальника станции было возбуждено уголовное дело по п. п. «в», «г» ч.7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия в крупном размере). Вскоре ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

«Продолжается проведение следственных действий. В том числе направленных на выявление иных эпизодов преступной деятельности, а также сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в пресс-службе регионального ведомства.

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В Челябинске сотрудниками ОЭБиПК УМВД по подозрению в коммерческом подкупе задержан начальник железнодорожной станции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства, за деньги он помогал перевозчику в осуществлении вагоноремонтных работ. «Установлено, что начальник железнодорожной станции получил денежное вознаграждение от организации за заведомо незаконные действия, выраженные в осуществлении вагоноремонтных работ в нарушении правил технической эксплуатации железных дорог РФ. Общая сумма коммерческого подкупа составила 239 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, после задержания в отношении начальника станции было возбуждено уголовное дело по п. п. «в», «г» ч.7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия в крупном размере). Вскоре ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения. «Продолжается проведение следственных действий. В том числе направленных на выявление иных эпизодов преступной деятельности, а также сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в пресс-службе регионального ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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