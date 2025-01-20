В Челябинской области задержан начальник железнодорожной станции

20 января 2025 в 14:31 Размер текста - 17 +

Начальник станции помогал перевозчику за деньги Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске сотрудниками ОЭБиПК УМВД по подозрению в коммерческом подкупе задержан начальник железнодорожной станции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства, за деньги он помогал перевозчику в осуществлении вагоноремонтных работ. «Установлено, что начальник железнодорожной станции получил денежное вознаграждение от организации за заведомо незаконные действия, выраженные в осуществлении вагоноремонтных работ в нарушении правил технической эксплуатации железных дорог РФ. Общая сумма коммерческого подкупа составила 239 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, после задержания в отношении начальника станции было возбуждено уголовное дело по п. п. «в», «г» ч.7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия в крупном размере). Вскоре ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения. «Продолжается проведение следственных действий. В том числе направленных на выявление иных эпизодов преступной деятельности, а также сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в пресс-службе регионального ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сотрудниками ОЭБиПК УМВД по подозрению в коммерческом подкупе задержан начальник железнодорожной станции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства, за деньги он помогал перевозчику в осуществлении вагоноремонтных работ. «Установлено, что начальник железнодорожной станции получил денежное вознаграждение от организации за заведомо незаконные действия, выраженные в осуществлении вагоноремонтных работ в нарушении правил технической эксплуатации железных дорог РФ. Общая сумма коммерческого подкупа составила 239 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, после задержания в отношении начальника станции было возбуждено уголовное дело по п. п. «в», «г» ч.7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия в крупном размере). Вскоре ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения. «Продолжается проведение следственных действий. В том числе направленных на выявление иных эпизодов преступной деятельности, а также сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в пресс-службе регионального ведомства.