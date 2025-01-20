Ученик челябинского лицея пострадал в ДТП с трамваем, который влетел в толпу

20 января 2025 в 14:41 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в Челябинске 20 января в обед Фото: Анна Журавлева © URA.RU Ученик академического лицея №95 пострадал в ДТП с трамваем, который на скорости влетел в толпу пешеходов на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской в Челябинске 20 января. Об этом сообщили в лицее. «Пока только знаем, что это наш ученик. Других подробностей нет», — сообщила секретарь академического лицея №95 города Челябинска, пишет сайт «74.ру». Журналисту URA.RU в лицее сообщили, что не готовы комментировать произошедшее. «Без комментариев», — сообщили в учебном заведении. В Челябинске 20 января трамвай влетел в толпу пешеходов. ЧП произошло в 13:20. Движение трамваев на участке до сих пор перекрыто. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученик академического лицея №95 пострадал в ДТП с трамваем, который на скорости влетел в толпу пешеходов на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской в Челябинске 20 января. Об этом сообщили в лицее. «Пока только знаем, что это наш ученик. Других подробностей нет», — сообщила секретарь академического лицея №95 города Челябинска, пишет сайт «74.ру». Журналисту URA.RU в лицее сообщили, что не готовы комментировать произошедшее. «Без комментариев», — сообщили в учебном заведении. В Челябинске 20 января трамвай влетел в толпу пешеходов. ЧП произошло в 13:20. Движение трамваев на участке до сих пор перекрыто.