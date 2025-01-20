Ученик челябинского лицея пострадал в ДТП с трамваем, который влетел в толпу

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Трамвай сбил пешехода. Челябинск, дтп
ЧП произошло в Челябинске 20 января в обед Фото:

Ученик академического лицея №95 пострадал в ДТП с трамваем, который на скорости влетел в толпу пешеходов на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской в Челябинске 20 января. Об этом сообщили в лицее.

«Пока только знаем, что это наш ученик. Других подробностей нет», — сообщила секретарь академического лицея №95 города Челябинска, пишет сайт «74.ру».

Журналисту URA.RU в лицее сообщили, что не готовы комментировать произошедшее. «Без комментариев», — сообщили в учебном заведении.

В Челябинске 20 января трамвай влетел в толпу пешеходов. ЧП произошло в 13:20. Движение трамваев на участке до сих пор перекрыто.

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Ученик академического лицея №95 пострадал в ДТП с трамваем, который на скорости влетел в толпу пешеходов на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской в Челябинске 20 января. Об этом сообщили в лицее. «Пока только знаем, что это наш ученик. Других подробностей нет», — сообщила секретарь академического лицея №95 города Челябинска, пишет сайт «74.ру». Журналисту URA.RU в лицее сообщили, что не готовы комментировать произошедшее. «Без комментариев», — сообщили в учебном заведении. В Челябинске 20 января трамвай влетел в толпу пешеходов. ЧП произошло в 13:20. Движение трамваев на участке до сих пор перекрыто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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