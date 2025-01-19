Жители Академического района Екатеринбурга пожаловались на гигантских крыс, которые кишат возле мусорных баков и грызут провода в припаркованных автомобилях на проспекте Сахарова. Одна из жительниц рассказала, что почти каждый день встречает грызунов.
«Будьте осторожнее, крысы залазят в машины и грызут провода! У моего брата залезли под капот и перегрызли. Ему пришлось менять провода и еще и вытаскивать здоровую тушку, которую убило от замыкания», — передает telegram-канал «Академ новости» слова собеседницы.
По словам другой, за последнее время в Академическом развелось очень много крыс. «Я почти каждый день наблюдаю мышей, прогуливающихся по улицам и на площадке в детском саду», — сказала очевидица.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управляющую компанию, которая обслуживает дом, где пожаловались на грызунов. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!