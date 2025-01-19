«Вытаскивали здоровую тушу»: огромные крысы атаковали Академический район. Видео

Крысы грызут провода в машинах в Академическом районе Екатеринбурга

20 января 2025 в 14:55 Размер текста - 17 +

На большое количество крыс пожаловались жильцы дома на Сахарова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Академического района Екатеринбурга пожаловались на гигантских крыс, которые кишат возле мусорных баков и грызут провода в припаркованных автомобилях на проспекте Сахарова. Одна из жительниц рассказала, что почти каждый день встречает грызунов. «Будьте осторожнее, крысы залазят в машины и грызут провода! У моего брата залезли под капот и перегрызли. Ему пришлось менять провода и еще и вытаскивать здоровую тушку, которую убило от замыкания», — передает telegram-канал «Академ новости» слова собеседницы. По словам другой, за последнее время в Академическом развелось очень много крыс. «Я почти каждый день наблюдаю мышей, прогуливающихся по улицам и на площадке в детском саду», — сказала очевидица. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управляющую компанию, которая обслуживает дом, где пожаловались на грызунов. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Академического района Екатеринбурга пожаловались на гигантских крыс, которые кишат возле мусорных баков и грызут провода в припаркованных автомобилях на проспекте Сахарова. Одна из жительниц рассказала, что почти каждый день встречает грызунов. «Будьте осторожнее, крысы залазят в машины и грызут провода! У моего брата залезли под капот и перегрызли. Ему пришлось менять провода и еще и вытаскивать здоровую тушку, которую убило от замыкания», — передает telegram-канал «Академ новости» слова собеседницы. По словам другой, за последнее время в Академическом развелось очень много крыс. «Я почти каждый день наблюдаю мышей, прогуливающихся по улицам и на площадке в детском саду», — сказала очевидица. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управляющую компанию, которая обслуживает дом, где пожаловались на грызунов. Ответ будет опубликован, как только поступит.