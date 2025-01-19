19 января 2025

«Вытаскивали здоровую тушу»: огромные крысы атаковали Академический район. Видео

Крысы грызут провода в машинах в Академическом районе Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Крысы на помойке. Екатеринбург, вредители, крыса, грызуны
На большое количество крыс пожаловались жильцы дома на Сахарова Фото:

Жители Академического района Екатеринбурга пожаловались на гигантских крыс, которые кишат возле мусорных баков и грызут провода в припаркованных автомобилях на проспекте Сахарова. Одна из жительниц рассказала, что почти каждый день встречает грызунов.

«Будьте осторожнее, крысы залазят в машины и грызут провода! У моего брата залезли под капот и перегрызли. Ему пришлось менять провода и еще и вытаскивать здоровую тушку, которую убило от замыкания», — передает telegram-канал «Академ новости» слова собеседницы.

По словам другой, за последнее время в Академическом развелось очень много крыс. «Я почти каждый день наблюдаю мышей, прогуливающихся по улицам и на площадке в детском саду», — сказала очевидица.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управляющую компанию, которая обслуживает дом, где пожаловались на грызунов. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Жители Академического района Екатеринбурга пожаловались на гигантских крыс, которые кишат возле мусорных баков и грызут провода в припаркованных автомобилях на проспекте Сахарова. Одна из жительниц рассказала, что почти каждый день встречает грызунов. «Будьте осторожнее, крысы залазят в машины и грызут провода! У моего брата залезли под капот и перегрызли. Ему пришлось менять провода и еще и вытаскивать здоровую тушку, которую убило от замыкания», — передает telegram-канал «Академ новости» слова собеседницы. По словам другой, за последнее время в Академическом развелось очень много крыс. «Я почти каждый день наблюдаю мышей, прогуливающихся по улицам и на площадке в детском саду», — сказала очевидица. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управляющую компанию, которая обслуживает дом, где пожаловались на грызунов. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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