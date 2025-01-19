19 января 2025

На Набережной Туры в Тюмени найден труп человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Труп человека был обнаружен недалеко от спуска на набережную Тюмени
Труп человека был обнаружен недалеко от спуска на набережную Тюмени Фото:

На льду реки Туры в районе набережной Тюмени найден труп человека. Об этом URA.RU сообщили жители города.

«На льду лежит труп человека. На набережной уже стоят машины скорой помощи и полиции», — пояснил агентству один из жителей Тюмени.

По данным источников URA.RU, предварительная оценка показала, что смерть человека наступила по естественным причинам. И не носит криминальный характер.

В пресс-службу СУ СКР по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.  

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На льду реки Туры в районе набережной Тюмени найден труп человека. Об этом URA.RU сообщили жители города. «На льду лежит труп человека. На набережной уже стоят машины скорой помощи и полиции», — пояснил агентству один из жителей Тюмени. По данным источников URA.RU, предварительная оценка показала, что смерть человека наступила по естественным причинам. И не носит криминальный характер. В пресс-службу СУ СКР по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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