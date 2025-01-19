На Набережной Туры в Тюмени найден труп человека

Труп человека был обнаружен недалеко от спуска на набережную Тюмени
На льду реки Туры в районе набережной Тюмени найден труп человека. Об этом URA.RU сообщили жители города.
«На льду лежит труп человека. На набережной уже стоят машины скорой помощи и полиции», — пояснил агентству один из жителей Тюмени.
По данным источников URA.RU, предварительная оценка показала, что смерть человека наступила по естественным причинам. И не носит криминальный характер.
В пресс-службу СУ СКР по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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