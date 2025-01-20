В особой экономической зоне в Челябинской области создадут промышленный кластер

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В особой экономической зоне разместят роботизированные производства
В особой экономической зоне разместят роботизированные производства Фото:

В особой экономической зоне (ОЭЗ), которая создается в Челябинской области, создадут кластер высокотехнологичных промышленных производств. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На площадке особой экономической зоны будет создан кластер современных чистых, высокотехнологичных, роботизированных производств, который станет важной точкой роста для региональной и российской промышленности. Общий объем инвестиций резидентов в рамках ОЭЗ на ближайшие годы оценивается в размере свыше 20 миллиардов рублей с созданием свыше тысячи рабочих мест», — цитирует пресс-служба губернатора Алексея Текслера.

Первая в регионе особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Южноуральская» формируется в Красноармейском районе. По словам главы региона, в рамках ОЭЗ будут действовать льготные условия налогообложения для будущих резидентов. В том числе, ставка налога на прибыль для резидентов будет обнулена на семь лет. Это делает условия ведения бизнеса в ОЭЗ привлекательными для инвесторов.

В январе-сентябре 2024 года объем инвестиций в Челябинской области в абсолютном выражении вырос на 77,5 млрд рублей относительно аналогичного периода предыдущего года и составил 332,7 млрд рублей. По итогам всего года этот показатель прогнозируется на уровне свыше 500 млрд рублей.

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В особой экономической зоне (ОЭЗ), которая создается в Челябинской области, создадут кластер высокотехнологичных промышленных производств. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «На площадке особой экономической зоны будет создан кластер современных чистых, высокотехнологичных, роботизированных производств, который станет важной точкой роста для региональной и российской промышленности. Общий объем инвестиций резидентов в рамках ОЭЗ на ближайшие годы оценивается в размере свыше 20 миллиардов рублей с созданием свыше тысячи рабочих мест», — цитирует пресс-служба губернатора Алексея Текслера. Первая в регионе особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Южноуральская» формируется в Красноармейском районе. По словам главы региона, в рамках ОЭЗ будут действовать льготные условия налогообложения для будущих резидентов. В том числе, ставка налога на прибыль для резидентов будет обнулена на семь лет. Это делает условия ведения бизнеса в ОЭЗ привлекательными для инвесторов. В январе-сентябре 2024 года объем инвестиций в Челябинской области в абсолютном выражении вырос на 77,5 млрд рублей относительно аналогичного периода предыдущего года и составил 332,7 млрд рублей. По итогам всего года этот показатель прогнозируется на уровне свыше 500 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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