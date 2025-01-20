Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с трамваем в Челябинске

20 января 2025 в 15:10 Размер текста - 17 +

Движение трамваев на участке остановлено Фото: Анна Журавлева © URA.RU Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с трамваем в Челябинске и исполнения закона о безопасности движения. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием трамвая. Будет проверено исполение законодательства о безопасности дорожного движения и приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области в telegram-канале. Авария произошла 20 января в Челябинске на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской. 62-летняя водитель трамвая наехала на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель отвлеклась на пассажиров, которых обилечивала, сообщил ранее источник URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с трамваем в Челябинске и исполнения закона о безопасности движения. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием трамвая. Будет проверено исполение законодательства о безопасности дорожного движения и приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области в telegram-канале. Авария произошла 20 января в Челябинске на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской. 62-летняя водитель трамвая наехала на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель отвлеклась на пассажиров, которых обилечивала, сообщил ранее источник URA.RU.