Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с трамваем в Челябинске

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Трамвай сбил пешехода. Челябинск, дтп
Движение трамваев на участке остановлено Фото:

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с трамваем в Челябинске и исполнения закона о безопасности движения. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием трамвая. Будет проверено исполение законодательства о безопасности дорожного движения и приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области в telegram-канале.

Авария произошла 20 января в Челябинске на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской. 62-летняя водитель трамвая наехала на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель отвлеклась на пассажиров, которых обилечивала, сообщил ранее источник URA.RU.

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Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с трамваем в Челябинске и исполнения закона о безопасности движения. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием трамвая. Будет проверено исполение законодательства о безопасности дорожного движения и приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области в telegram-канале. Авария произошла 20 января в Челябинске на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской. 62-летняя водитель трамвая наехала на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель отвлеклась на пассажиров, которых обилечивала, сообщил ранее источник URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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