Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с трамваем в Челябинске и исполнения закона о безопасности движения. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратурой организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием трамвая. Будет проверено исполение законодательства о безопасности дорожного движения и приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области в telegram-канале.
Авария произошла 20 января в Челябинске на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской. 62-летняя водитель трамвая наехала на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель отвлеклась на пассажиров, которых обилечивала, сообщил ранее источник URA.RU.
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