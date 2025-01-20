Стала известна причина, по которой трамвай на скорости влетел в толпу пешеходов в Челябинске

Водитель трамвая в Челябинске отвлеклась на пассажира перед наездом на пешеходов

20 января 2025 в 14:54 Размер текста - 17 +

Один из пострадавших пересекал дорогу на велосипеде Фото: Анна Журавлева © URA.RU Водитель трамвая №22, который на скорости влетел в толпу пешеходов на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской в Челябинске, в момент ЧП отвлеклась на пассажиров, которых обилечивала. Об этом URA.RU 20 января сообщил источник. «Предварительно, 63-летняя водитель трамвая отвлеклась, когда обилечивала пассажиров», — сообщил URA.RU источник. Авария произошла днем 20 января. В ДТП пострадали двое несовершеннолетних. У одного предварительно черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и множественные переломы. Второй пострадавший пожаловался на боль в левой ноге. В Челябинске 20 января трамвай на скорости въехал в толпу пешеходов. Сообщается, что один из пострадавших — ученик академического лицея №95. Комментировать произошедшее в самом лицее ранее отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель трамвая №22, который на скорости влетел в толпу пешеходов на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской в Челябинске, в момент ЧП отвлеклась на пассажиров, которых обилечивала. Об этом URA.RU 20 января сообщил источник. «Предварительно, 63-летняя водитель трамвая отвлеклась, когда обилечивала пассажиров», — сообщил URA.RU источник. Авария произошла днем 20 января. В ДТП пострадали двое несовершеннолетних. У одного предварительно черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и множественные переломы. Второй пострадавший пожаловался на боль в левой ноге. В Челябинске 20 января трамвай на скорости въехал в толпу пешеходов. Сообщается, что один из пострадавших — ученик академического лицея №95. Комментировать произошедшее в самом лицее ранее отказались.