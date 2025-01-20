Стала известна причина, по которой трамвай на скорости влетел в толпу пешеходов в Челябинске

Водитель трамвая в Челябинске отвлеклась на пассажира перед наездом на пешеходов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай сбил пешехода. Челябинск, дтп
Один из пострадавших пересекал дорогу на велосипеде Фото:

Водитель трамвая №22, который на скорости влетел в толпу пешеходов на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской в Челябинске, в момент ЧП отвлеклась на пассажиров, которых обилечивала. Об этом URA.RU 20 января сообщил источник.

«Предварительно, 63-летняя водитель трамвая отвлеклась, когда обилечивала пассажиров», — сообщил URA.RU источник. Авария произошла днем 20 января.

В ДТП пострадали двое несовершеннолетних. У одного предварительно черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и множественные переломы. Второй пострадавший пожаловался на боль в левой ноге.

В Челябинске 20 января трамвай на скорости въехал в толпу пешеходов. Сообщается, что один из пострадавших — ученик академического лицея №95. Комментировать произошедшее в самом лицее ранее отказались.

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Водитель трамвая №22, который на скорости влетел в толпу пешеходов на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской в Челябинске, в момент ЧП отвлеклась на пассажиров, которых обилечивала. Об этом URA.RU 20 января сообщил источник. «Предварительно, 63-летняя водитель трамвая отвлеклась, когда обилечивала пассажиров», — сообщил URA.RU источник. Авария произошла днем 20 января. В ДТП пострадали двое несовершеннолетних. У одного предварительно черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и множественные переломы. Второй пострадавший пожаловался на боль в левой ноге. В Челябинске 20 января трамвай на скорости въехал в толпу пешеходов. Сообщается, что один из пострадавших — ученик академического лицея №95. Комментировать произошедшее в самом лицее ранее отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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