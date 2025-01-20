У бывшего бильярдного клуба в центре Перми сменился собственник

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Ранее в помещении располагался бильярдный клуб
Ранее в помещении располагался бильярдный клуб Фото:

Пермский предприниматель Наталья Мамаева стала новым владельцем помещений бывшего бильярд-клуба «Венеция», расположенного в центре Перми. Предыдущим владельцем был бизнесмен Максим Итунин, который покинул проект и передал свою долю Мамаевой.

«Вместе с бизнес-партнером Натальей Мамаевой приобретал помещения бильярд-клуба „Венеция“, но потом вышел из состава его владельцев, а Мамаева осталась», рассказал Итунин «Коммерсант-Прикамье». Изданию не удалось связаться с Натальей Мамаевой.

Помещения, куда ранее входил бильярд-клуб «Венеция», находятся на первом, втором, цокольном и техническом этажах отеля «Прикамье». В 2020 году они были выставлены на продажу за 48 млн рублей.

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Пермский предприниматель Наталья Мамаева стала новым владельцем помещений бывшего бильярд-клуба «Венеция», расположенного в центре Перми. Предыдущим владельцем был бизнесмен Максим Итунин, который покинул проект и передал свою долю Мамаевой. «Вместе с бизнес-партнером Натальей Мамаевой приобретал помещения бильярд-клуба „Венеция“, но потом вышел из состава его владельцев, а Мамаева осталась», рассказал Итунин «Коммерсант-Прикамье». Изданию не удалось связаться с Натальей Мамаевой. Помещения, куда ранее входил бильярд-клуб «Венеция», находятся на первом, втором, цокольном и техническом этажах отеля «Прикамье». В 2020 году они были выставлены на продажу за 48 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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