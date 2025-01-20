Тюменский бизнесмен продал базу отдыха «Кулига-Парк»

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В Тюмени владелец базы отдыха «Кулига-Парк» Константин Миренский продал бизнес строительной компании «Вассал». Об этом заявил сам бизнесмен. Ранее ему принадлежали компании «Дардиель-СКИ» и «Радуга», которые связаны с базой отдыха.

«Продажа связана с двумя факторами. Желание полностью сосредоточиться на основных активах и поступившее предложение о покупке „Кулига-Парк“», — рассказал изданию «РБК Тюмень» Константин.

Ранее URA.RU писало, что в Заводоуковске продают майнинговую ферму за 10 миллионов рублей. Общая площадь здания составляет 550 квадратных метров.

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В Тюмени владелец базы отдыха «Кулига-Парк» Константин Миренский продал бизнес строительной компании «Вассал». Об этом заявил сам бизнесмен. Ранее ему принадлежали компании «Дардиель-СКИ» и «Радуга», которые связаны с базой отдыха. «Продажа связана с двумя факторами. Желание полностью сосредоточиться на основных активах и поступившее предложение о покупке „Кулига-Парк“», — рассказал изданию «РБК Тюмень» Константин. Ранее URA.RU писало, что в Заводоуковске продают майнинговую ферму за 10 миллионов рублей. Общая площадь здания составляет 550 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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