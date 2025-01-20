Тюменский бизнесмен продал базу отдыха «Кулига-Парк»

Стоимость бизнеса не разглашается
В Тюмени владелец базы отдыха «Кулига-Парк» Константин Миренский продал бизнес строительной компании «Вассал». Об этом заявил сам бизнесмен. Ранее ему принадлежали компании «Дардиель-СКИ» и «Радуга», которые связаны с базой отдыха.
«Продажа связана с двумя факторами. Желание полностью сосредоточиться на основных активах и поступившее предложение о покупке „Кулига-Парк“», — рассказал изданию «РБК Тюмень» Константин.
Ранее URA.RU писало, что в Заводоуковске продают майнинговую ферму за 10 миллионов рублей. Общая площадь здания составляет 550 квадратных метров.
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