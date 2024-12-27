В Тюменской области продают майнинг-ферму за 10 миллионов рублей

В Заводоуковске (Тюменская область) продают майнинговую ферму за 10 миллионов рублей. Техника для добычи криптовалют расположена в здании площадью 550 квадратных метров. Информация размещена на сайте бесплатных объявлений.
«Продам действующую майнинг—ферму. Что входит в сделку: участок 20 соток в собственности под ИЖС, здание 550 квадратных метров в собственности, официальное электричество 150 кВт. Цена продажи — 10 миллионов рублей», — говорится в тексте объявления.
Российское правительство ввело запрет на майнинг криптовалют в 10 регионах страны до 15 марта 2031 года. Такое решение приняли в отношении Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне. Тюменская область в их число не входит.
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