27 декабря 2024

В Тюменской области продают майнинг-ферму за 10 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Майнинг-ферма продается в Заводоуковске
Майнинг-ферма продается в Заводоуковске Фото:

В Заводоуковске (Тюменская область) продают майнинговую ферму за 10 миллионов рублей. Техника для добычи криптовалют расположена в здании площадью 550 квадратных метров. Информация размещена на сайте бесплатных объявлений.

«Продам действующую майнинг—ферму. Что входит в сделку: участок 20 соток в собственности под ИЖС, здание 550 квадратных метров в собственности, официальное электричество 150 кВт. Цена продажи — 10 миллионов рублей», — говорится в тексте объявления.

Российское правительство ввело запрет на майнинг криптовалют в 10 регионах страны до 15 марта 2031 года. Такое решение приняли в отношении Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне. Тюменская область в их число не входит.

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В Заводоуковске (Тюменская область) продают майнинговую ферму за 10 миллионов рублей. Техника для добычи криптовалют расположена в здании площадью 550 квадратных метров. Информация размещена на сайте бесплатных объявлений. «Продам действующую майнинг—ферму. Что входит в сделку: участок 20 соток в собственности под ИЖС, здание 550 квадратных метров в собственности, официальное электричество 150 кВт. Цена продажи — 10 миллионов рублей», — говорится в тексте объявления. Российское правительство ввело запрет на майнинг криптовалют в 10 регионах страны до 15 марта 2031 года. Такое решение приняли в отношении Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне. Тюменская область в их число не входит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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