Разрешение США на использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России может быть рассмотрено как начало третьей мировой войны. Об этом сообщили испанские журналисты.
«Третья мировая война началась, когда президент США Джо Байден разрешил Украине бить ракетами большой дальности по России», — говорится в публикации испанского издания Rebelion. В статье отмечается, что текущие события на Украине усиливают противостояние между ядерными державами до уровня, превышающего напряженность холодной войны. В том числе существует риск эскалации до мирового ядерного конфликта.
В середине ноября прошлого года Байден разрешил Украине использовать американские ракеты дальнего поражения, такие как ATACMS, для ударов по территории России. Великобритания и Франция также дали аналогичное разрешение для своих ракет Storm Shadow и SCALP соответственно. В ответ на атаки Украины на Курскую и Брянскую области, Россия 21 ноября ударила по оборонному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске новой ракетой средней дальности «Орешник».
Ранее американский журнал Newsweek опубликовал карту предполагаемого фронта в случае начала Третьей мировой войны, который может охватить северо-восточный фланг НАТО, включая границу России с Финляндией и проходя через Эстонию, Литву, Латвию, Швецию и Польшу до границы Германии с Данией. Первое столкновение возможно на границе Польши и Литвы, а активные боевые действия могут развернуться в Черном и Азовском морях, передает «Национальная служба новостей».
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