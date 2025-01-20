«Это оскорбление Бога»: тюменцы травят девочку, пришедшую в храм образе героя игры

Тюменцы устроили травлю девочки, снимавшейся в образе героя игры на фоне церкви
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка посетила церковь в районе Лесобазы
Девочка посетила церковь в районе Лесобазы Фото:

Жители Тюмени устроили травлю девочки, которая в образе героя китайской онлайн-игры Genshin Impact организовала фотосессию на фоне церкви. Об этом URA.RU рассказал знакомый семьи подростка.

«На данный момент в комментариях новостных каналов на несовершеннолетнюю девочку льется много оскорблений и негатива. Если ситуация не изменится, родители будут обращаться в правоохранительные органы», — рассказал URA.RU близкий знакомый семьи подростка.

Тюменцы возмущены, что ребенок своим присутствием очернила светлый праздник. Свое мнение они, в числе прочего, высказали в telegram-канале «ЧС Тюмень».

«Нет ничего святого! Это не Хеллоуин, а святой праздник Крещение Господне», — написал один из пользователей. «Вот нет ничего святого, это от вседозволенности», — обращает внимание Юлия. «Это оскорбление Бога!» — выразила негодование тюменка.

Однако данное мнение разделяют далеко не все жители областной столицы. Среди тюменцев оказалось много тех, кто не видит в поступке ребенка ничего криминального или оскорбительного.

«А с каких пор нельзя фотографироваться у церкви», — считает Олеся. «Если у девочек не было умысла оскорбить, то и оскорбляться не надо», — высказался Евгений. «Ладно бы они сделали что-то некультурное или дебоширили. А тут просто фото на фоне церкви и такая реакция», — считает пользователь.

Ранее URA.RU узнало мнение местной епархии по поводу поступка девочки. Там отметили, что фотография сама по себе этически нейтральна.

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Жители Тюмени устроили травлю девочки, которая в образе героя китайской онлайн-игры Genshin Impact организовала фотосессию на фоне церкви. Об этом URA.RU рассказал знакомый семьи подростка. «На данный момент в комментариях новостных каналов на несовершеннолетнюю девочку льется много оскорблений и негатива. Если ситуация не изменится, родители будут обращаться в правоохранительные органы», — рассказал URA.RU близкий знакомый семьи подростка. Тюменцы возмущены, что ребенок своим присутствием очернила светлый праздник. Свое мнение они, в числе прочего, высказали в telegram-канале «ЧС Тюмень». «Нет ничего святого! Это не Хеллоуин, а святой праздник Крещение Господне», — написал один из пользователей. «Вот нет ничего святого, это от вседозволенности», — обращает внимание Юлия. «Это оскорбление Бога!» — выразила негодование тюменка. Однако данное мнение разделяют далеко не все жители областной столицы. Среди тюменцев оказалось много тех, кто не видит в поступке ребенка ничего криминального или оскорбительного. «А с каких пор нельзя фотографироваться у церкви», — считает Олеся. «Если у девочек не было умысла оскорбить, то и оскорбляться не надо», — высказался Евгений. «Ладно бы они сделали что-то некультурное или дебоширили. А тут просто фото на фоне церкви и такая реакция», — считает пользователь. Ранее URA.RU узнало мнение местной епархии по поводу поступка девочки. Там отметили, что фотография сама по себе этически нейтральна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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