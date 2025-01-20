«Это оскорбление Бога»: тюменцы травят девочку, пришедшую в храм образе героя игры

Жители Тюмени устроили травлю девочки, которая в образе героя китайской онлайн-игры Genshin Impact организовала фотосессию на фоне церкви. Об этом URA.RU рассказал знакомый семьи подростка.
«На данный момент в комментариях новостных каналов на несовершеннолетнюю девочку льется много оскорблений и негатива. Если ситуация не изменится, родители будут обращаться в правоохранительные органы», — рассказал URA.RU близкий знакомый семьи подростка.
Тюменцы возмущены, что ребенок своим присутствием очернила светлый праздник. Свое мнение они, в числе прочего, высказали в telegram-канале «ЧС Тюмень».
«Нет ничего святого! Это не Хеллоуин, а святой праздник Крещение Господне», — написал один из пользователей. «Вот нет ничего святого, это от вседозволенности», — обращает внимание Юлия. «Это оскорбление Бога!» — выразила негодование тюменка.
Однако данное мнение разделяют далеко не все жители областной столицы. Среди тюменцев оказалось много тех, кто не видит в поступке ребенка ничего криминального или оскорбительного.
«А с каких пор нельзя фотографироваться у церкви», — считает Олеся. «Если у девочек не было умысла оскорбить, то и оскорбляться не надо», — высказался Евгений. «Ладно бы они сделали что-то некультурное или дебоширили. А тут просто фото на фоне церкви и такая реакция», — считает пользователь.
Ранее URA.RU узнало мнение местной епархии по поводу поступка девочки. Там отметили, что фотография сама по себе этически нейтральна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!