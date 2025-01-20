Стало известно, сколько пермяков обращаются за компенсацией за падение льда на машины

Автолюбители Перми реже жителей других мегаполисов обращаются в страховые компании после падения сосулек и снега на автомобили. Такие выводы содержатся в исследовании пресс-службы страхового брокера Mainsgroup.
«Больше всего тех, чье имущество пострадало от падения сосулек и снега, оказалось в Нижнем Новгороде (22,8% ), меньше всего — в Перми (10,5%), Санкт-Петербурге (9,3%) и Тюмени (8,3%)», — приводит данные для РИА Недвижимости страховой брокер. Опрос автомобилистов был проведен в 17 крупных городах.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники пермской мэрии выявили 850 нарушений в зимнем содержании придомовых территорий, допущенных управляющими организациями. Во дворах не чистили снег и лед, не сбивали сосульки с крыш. В адрес нескольких УК были направлены предостережения об устранении нарушений. 482 нарушения было оперативно устранено.
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