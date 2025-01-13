13 января 2025

Мэрия Перми выявила 850 нарушений в зимнем содержании придомовых территорий

© Служба новостей «URA.RU»
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Было выявлено 850 нарушений, из которых оперативно устранили 482
Было выявлено 850 нарушений, из которых оперативно устранили 482 Фото:

Сотрудники пермской мэрии выявили 850 нарушений в зимнем содержании придомовых территорий, допущенных управляющими организациями. Во дворах не чистили снег и лед, не сбивали сосульки с крыш, сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.

«На прошлой неделе было выявлено 850 нарушений, из которых оперативно устранили 482. Поручил департаменту жилищно-коммунального хозяйства усилить контроль за эффективностью работы управляющих организаций. Наша задача — привести кровли и придомовые территории в надлежащее состояние. Также я поставил перед районами задачу составлять ежедневные отчеты о текущей ситуации с уборкой», — написал глава города в своем telegram-канале.

За некачественную и несвоевременную работу к управляющим компаниям будут применяться серьезные меры. Отмечается, что в адрес нескольких УК уже направлены предостережения об устранении нарушений.

Ранее жители Пермского края выразили недовольство уборкой дворов и дорог. После этого прокуратура Перми запланировала проверку уборки улиц от снега.

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Сотрудники пермской мэрии выявили 850 нарушений в зимнем содержании придомовых территорий, допущенных управляющими организациями. Во дворах не чистили снег и лед, не сбивали сосульки с крыш, сообщил мэр Перми Эдуард Соснин. «На прошлой неделе было выявлено 850 нарушений, из которых оперативно устранили 482. Поручил департаменту жилищно-коммунального хозяйства усилить контроль за эффективностью работы управляющих организаций. Наша задача — привести кровли и придомовые территории в надлежащее состояние. Также я поставил перед районами задачу составлять ежедневные отчеты о текущей ситуации с уборкой», — написал глава города в своем telegram-канале. За некачественную и несвоевременную работу к управляющим компаниям будут применяться серьезные меры. Отмечается, что в адрес нескольких УК уже направлены предостережения об устранении нарушений. Ранее жители Пермского края выразили недовольство уборкой дворов и дорог. После этого прокуратура Перми запланировала проверку уборки улиц от снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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