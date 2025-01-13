Мэрия Перми выявила 850 нарушений в зимнем содержании придомовых территорий

Сотрудники пермской мэрии выявили 850 нарушений в зимнем содержании придомовых территорий, допущенных управляющими организациями. Во дворах не чистили снег и лед, не сбивали сосульки с крыш, сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.
«На прошлой неделе было выявлено 850 нарушений, из которых оперативно устранили 482. Поручил департаменту жилищно-коммунального хозяйства усилить контроль за эффективностью работы управляющих организаций. Наша задача — привести кровли и придомовые территории в надлежащее состояние. Также я поставил перед районами задачу составлять ежедневные отчеты о текущей ситуации с уборкой», — написал глава города в своем telegram-канале.
За некачественную и несвоевременную работу к управляющим компаниям будут применяться серьезные меры. Отмечается, что в адрес нескольких УК уже направлены предостережения об устранении нарушений.
Ранее жители Пермского края выразили недовольство уборкой дворов и дорог. После этого прокуратура Перми запланировала проверку уборки улиц от снега.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!