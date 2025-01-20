Маслозаводу в Курганской области запретили продавать сыр и масло

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Масло курганского завода не прошло проверку
Масло курганского завода не прошло проверку Фото:

Маслосырзавод из Каргопольского округа Курганской области лишен двух деклараций на сыр и масло из-за непроведения полного перечня исследований. Теперь предприятию надо снять продукцию с продажи. Решение приняло Уральское межрегиональное управление, передает пресс-служба Россельхознадзора.

«При оформлении декларации предприятие не провело исследование сыра полутвердого „Голландский“ с массовой долей жира в сухом виде 45% на сальмонеллы. Масло сливочное с вкусовыми компонентами не проверило на наличие сальмонелл, дрожжей, плесени», — пишет ведомство.

В связи с нарушением технических регламентов Таможенного союза о безопасности молока и молочной продукции, а также о безопасности пищевой продукции, предприятию объявлено предостережение. Производителю придется снять продукцию с реализации, провести все требуемые испытания и заново оформить декларации для возвращения на рынок.

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Маслосырзавод из Каргопольского округа Курганской области лишен двух деклараций на сыр и масло из-за непроведения полного перечня исследований. Теперь предприятию надо снять продукцию с продажи. Решение приняло Уральское межрегиональное управление, передает пресс-служба Россельхознадзора. «При оформлении декларации предприятие не провело исследование сыра полутвердого „Голландский“ с массовой долей жира в сухом виде 45% на сальмонеллы. Масло сливочное с вкусовыми компонентами не проверило на наличие сальмонелл, дрожжей, плесени», — пишет ведомство. В связи с нарушением технических регламентов Таможенного союза о безопасности молока и молочной продукции, а также о безопасности пищевой продукции, предприятию объявлено предостережение. Производителю придется снять продукцию с реализации, провести все требуемые испытания и заново оформить декларации для возвращения на рынок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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