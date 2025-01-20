Челябинского экс-военного осудили за сбитую лошадь и погибшего пассажира

20 января 2025 в 15:58 Размер текста - 17 +

Врезавшись в лошадь, бывший сержант потерял управление и улетел в кювет Фото: Размик Закарян © URA.RU Челябинский гарнизонный военный суд осудил бывшего сержанта за сбитую лошадь и погибшего в ДТП пассажира. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчина получил условный срок и лишился прав. «Суд признал бывшего военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Авария произошла летом 2024 года. Бывший сержант разогнался примерно до 100 км/ч и въехал в лошадь. От удара мужчина потерял управление и улетел в кювет. Пассажир его автомобиля погиб в больнице от полученных травм. Судьба лошади неизвестна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский гарнизонный военный суд осудил бывшего сержанта за сбитую лошадь и погибшего в ДТП пассажира. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчина получил условный срок и лишился прав. «Суд признал бывшего военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Авария произошла летом 2024 года. Бывший сержант разогнался примерно до 100 км/ч и въехал в лошадь. От удара мужчина потерял управление и улетел в кювет. Пассажир его автомобиля погиб в больнице от полученных травм. Судьба лошади неизвестна.