Челябинского экс-военного осудили за сбитую лошадь и погибшего пассажира

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Загородный клуб "Белая Лошадь". Кадниково, лошадь, конь, конюшня, стойло
Врезавшись в лошадь, бывший сержант потерял управление и улетел в кювет Фото:

Челябинский гарнизонный военный суд осудил бывшего сержанта за сбитую лошадь и погибшего в ДТП пассажира. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчина получил условный срок и лишился прав.

«Суд признал бывшего военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Авария произошла летом 2024 года. Бывший сержант разогнался примерно до 100 км/ч и въехал в лошадь. От удара мужчина потерял управление и улетел в кювет. Пассажир его автомобиля погиб в больнице от полученных травм. Судьба лошади неизвестна.

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Челябинский гарнизонный военный суд осудил бывшего сержанта за сбитую лошадь и погибшего в ДТП пассажира. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчина получил условный срок и лишился прав. «Суд признал бывшего военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Авария произошла летом 2024 года. Бывший сержант разогнался примерно до 100 км/ч и въехал в лошадь. От удара мужчина потерял управление и улетел в кювет. Пассажир его автомобиля погиб в больнице от полученных травм. Судьба лошади неизвестна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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