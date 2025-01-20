В Тюмени подорожают путевки в Турцию

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Отдых на турецком побережье подорожает на 15%
Отдых на турецком побережье подорожает на 15% Фото:

В Тюмени к началу летнего сезона цены на путевки в Турцию вырастут на 15%. Об этом сообщила местный турагент Альбина Дорош.

«Цена вырастет в среднем на 15%. Все зависит опять же от курса валют», — рассказала турагент.

Альбина Дорош добавила, что туры на летние месяцы тюменцы начали бронировать еще в декабре. Зимой действует раннее бронирование и выбор отелей гораздо шире, чем в сезон. 

В мае минимальная стоимость отдыха в трехзвздочном отеле на семь дней на двух человек будет начинаться от 140 тысяч рублей. В отели классом повыше — от 155 тысяч. 

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В Тюмени к началу летнего сезона цены на путевки в Турцию вырастут на 15%. Об этом сообщила местный турагент Альбина Дорош. «Цена вырастет в среднем на 15%. Все зависит опять же от курса валют», — рассказала турагент. Альбина Дорош добавила, что туры на летние месяцы тюменцы начали бронировать еще в декабре. Зимой действует раннее бронирование и выбор отелей гораздо шире, чем в сезон.  В мае минимальная стоимость отдыха в трехзвздочном отеле на семь дней на двух человек будет начинаться от 140 тысяч рублей. В отели классом повыше — от 155 тысяч. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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