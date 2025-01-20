В Тюмени подорожают путевки в Турцию

Отдых на турецком побережье подорожает на 15%
В Тюмени к началу летнего сезона цены на путевки в Турцию вырастут на 15%. Об этом сообщила местный турагент Альбина Дорош.
«Цена вырастет в среднем на 15%. Все зависит опять же от курса валют», — рассказала турагент.
Альбина Дорош добавила, что туры на летние месяцы тюменцы начали бронировать еще в декабре. Зимой действует раннее бронирование и выбор отелей гораздо шире, чем в сезон.
В мае минимальная стоимость отдыха в трехзвздочном отеле на семь дней на двух человек будет начинаться от 140 тысяч рублей. В отели классом повыше — от 155 тысяч.
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