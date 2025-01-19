У пенсионерки из Салехарда (ЯНАО) похитили 700 тысяч рублей — мошенники обманули ее при помощи видеосвязи. Об том стало известно из сообщения полиции муниципалитета.
«Мошенники, используя двойную схему обмана, похитили у жительницы Салехарда 700 000 рублей. Накануне посредством мобильного мессенджера женщине поступил видеозвонок. На экране мобильного телефона отобразилось удостоверение специалиста. Мужчина сообщил о необходимости замены счетчиков, после чего попросил сообщить коды из смс», — написали в группе ОМВД России по городу Салехарду в VK.
Женщина 1955 года рождения выполнила требования неизвестного, затем аферист убедил женщину в том, что ее денежные средства находятся в опасности, чтобы предотвратить хищение, поэтому все сбережения необходимо внести на «безопасный счет». В итоге потерпевшая обналичила все свои денежные средства на сумму 700 тысяч рублей и перевела их мошенникам.
Полиция Салехарда сообщила, что «двойные» звонки от мошенников стали особенно распространенными. Важно не сообщать коды из СМС и личные данные незнакомцам при получении подозрительных звонков. Ранее URA.RU сообщало, что житель Пуровского района (ЯНАО) перевел мошенникам два с половиной миллиона рублей. Аферисты звонили ему в течение месяца и представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!