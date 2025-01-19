19 января 2025

Бывший подчиненный заступился за экс-куратора больницы-долгостроя в суде ХМАО

В суде ХМАО выступили свидетели по делу экс-куратора больницы-долгостроя
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд рассматривает уголовное дело экс-куратора больницы-долгостроя Эдуарда Алексеенко
Суд рассматривает уголовное дело экс-куратора больницы-долгостроя Эдуарда Алексеенко Фото:

В Ханты-Мансийском районном суде выступил свидетель по делу экс-начальника Управления капитального строительства Югры Эдуарда Алексеенко, который обвиняется в том, что не предъявлял претензии к подрядчику больницы-долгостроя в Нижневартовске. По словам свидетеля, они не были предъявлены потому, что подчиненный Алексеенко, экс-глава Нижневартовского филиала УКС Александр Макариков вовремя не предоставил необходимые для проверки подрядчика документы.

«Документы не были предоставлены. И ввиду того, что служебная записка [направленная руководством УКС в адрес Нижневартовского филиала] достаточно долгое время находилась в работе, ее исполнение было закрыто с комментарием „до предоставления документов в юридический отдел“, — рассказал директор юридического отдела УКС ХМАО Дмитрий Блинов, передает журналист URA.RU из зала судебного заседания.

По версии следствия, Алексеенко злоупотребил должностными полномочиями, когда не предъявил претензии к подрядчику и не заставил его укрепить здание больницы до истечения срока гарантии. Однако по мнению инсайдера URA.RU, УКС отправлял служебную записку в Нижневартовский филиал, но так и не получил ответа. «Так что максимум, что можно было бы предъявить Алексеенко, это халатность, а не злоупотребление», — поделился источник.

Эдуард Алексеенко стал фигурантом уголовного дела летом 2024 года. Его подчиненный Александр Макариков проходит подсудимым по делу о взятке в 35 миллионов рублей от подрядчика долгостроя за лоббирование его интересов и приемку несоответствующих условиям контракта работ, дело рассматривается в Нижневартовском городском суде.

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В Ханты-Мансийском районном суде выступил свидетель по делу экс-начальника Управления капитального строительства Югры Эдуарда Алексеенко, который обвиняется в том, что не предъявлял претензии к подрядчику больницы-долгостроя в Нижневартовске. По словам свидетеля, они не были предъявлены потому, что подчиненный Алексеенко, экс-глава Нижневартовского филиала УКС Александр Макариков вовремя не предоставил необходимые для проверки подрядчика документы. «Документы не были предоставлены. И ввиду того, что служебная записка [направленная руководством УКС в адрес Нижневартовского филиала] достаточно долгое время находилась в работе, ее исполнение было закрыто с комментарием „до предоставления документов в юридический отдел“, — рассказал директор юридического отдела УКС ХМАО Дмитрий Блинов, передает журналист URA.RU из зала судебного заседания. По версии следствия, Алексеенко злоупотребил должностными полномочиями, когда не предъявил претензии к подрядчику и не заставил его укрепить здание больницы до истечения срока гарантии. Однако по мнению инсайдера URA.RU, УКС отправлял служебную записку в Нижневартовский филиал, но так и не получил ответа. «Так что максимум, что можно было бы предъявить Алексеенко, это халатность, а не злоупотребление», — поделился источник. Эдуард Алексеенко стал фигурантом уголовного дела летом 2024 года. Его подчиненный Александр Макариков проходит подсудимым по делу о взятке в 35 миллионов рублей от подрядчика долгостроя за лоббирование его интересов и приемку несоответствующих условиям контракта работ, дело рассматривается в Нижневартовском городском суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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