Тюменский контрактник погиб в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похороны пройдут 21 января
Похороны пройдут 21 января Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тюменской области похоронят участника специальной военной операции Максима Костина. Он заключил контракт с Минобороны РФ во время срочной службы. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района. 

«В марте 2020 года призван в ряды ВС РФ. Во время срочной службы заключил контракт с Министерством обороны РФ. <...> Гвардии сержант Максим Костин погиб 24 декабря 2024 года при исполнении обязанностей военной службы в ходе СВО», — сообщили в администрации.

Максим получил медали «За храбрость» второй степени и «За боевые отличия». Молодой человек погиб в возрасте 24 лет. Похороны пройдут 21 января в деревне Белая Дуброва.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области похоронят участника специальной военной операции Максима Костина. Он заключил контракт с Минобороны РФ во время срочной службы. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района.  «В марте 2020 года призван в ряды ВС РФ. Во время срочной службы заключил контракт с Министерством обороны РФ. <...> Гвардии сержант Максим Костин погиб 24 декабря 2024 года при исполнении обязанностей военной службы в ходе СВО», — сообщили в администрации. Максим получил медали «За храбрость» второй степени и «За боевые отличия». Молодой человек погиб в возрасте 24 лет. Похороны пройдут 21 января в деревне Белая Дуброва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...