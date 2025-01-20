Тюменский контрактник погиб в зоне СВО

В Тюменской области похоронят участника специальной военной операции Максима Костина. Он заключил контракт с Минобороны РФ во время срочной службы. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района.
«В марте 2020 года призван в ряды ВС РФ. Во время срочной службы заключил контракт с Министерством обороны РФ. <...> Гвардии сержант Максим Костин погиб 24 декабря 2024 года при исполнении обязанностей военной службы в ходе СВО», — сообщили в администрации.
Максим получил медали «За храбрость» второй степени и «За боевые отличия». Молодой человек погиб в возрасте 24 лет. Похороны пройдут 21 января в деревне Белая Дуброва.
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