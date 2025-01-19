Студенты ХМАО смогут осуществить любое желание, вытянув «Счастливый билет»

Студенты ХМАО могут осуществить любое желание, связанное с обучением, приняв участие в акции «Счастливый билет». В День Студента из общего количества заявок случайным образом выберется три «счастливых билета», которые исполнят в течение года. Об этом заявил департамент образования Югры.
«Студенты вузов и сузов могут отправить заявки с желаниями, связанными с приобретением развивающих и учебных материалов, книг, цифровои? техники для учебы, спортивного инвентаря, костюмов», — написано в сообщении. А также заявки на исполнение особого желания.
Например, пройти практику в определенном месте, с кем-то встретиться либо отправиться в любой город в пределах России. Акция «Счастливый билет 2025» стартует в Югре 20 января. «Для участия необходимо до 12.00 24 января заполнить заявку с кратким описанием желания», — добавил департамент.
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