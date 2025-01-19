19 января 2025

Студенты ХМАО смогут осуществить любое желание, вытянув «Счастливый билет»

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Счастливый билет 2025» стартует в Югре 20 января
Акция «Счастливый билет 2025» стартует в Югре 20 января Фото:

Студенты ХМАО могут осуществить любое желание, связанное с обучением, приняв участие в акции «Счастливый билет». В День Студента из общего количества заявок случайным образом выберется три «счастливых билета», которые исполнят в течение года. Об этом заявил департамент образования Югры.

«Студенты вузов и сузов могут отправить заявки с желаниями, связанными с приобретением развивающих и учебных материалов, книг, цифровои? техники для учебы, спортивного инвентаря, костюмов», — написано в сообщении. А также заявки на исполнение особого желания.

Например, пройти практику в определенном месте, с кем-то встретиться либо отправиться в любой город в пределах России. Акция «Счастливый билет 2025» стартует в Югре 20 января. «Для участия необходимо до 12.00 24 января заполнить заявку с кратким описанием желания», — добавил департамент.

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Студенты ХМАО могут осуществить любое желание, связанное с обучением, приняв участие в акции «Счастливый билет». В День Студента из общего количества заявок случайным образом выберется три «счастливых билета», которые исполнят в течение года. Об этом заявил департамент образования Югры. «Студенты вузов и сузов могут отправить заявки с желаниями, связанными с приобретением развивающих и учебных материалов, книг, цифровои? техники для учебы, спортивного инвентаря, костюмов», — написано в сообщении. А также заявки на исполнение особого желания. Например, пройти практику в определенном месте, с кем-то встретиться либо отправиться в любой город в пределах России. Акция «Счастливый билет 2025» стартует в Югре 20 января. «Для участия необходимо до 12.00 24 января заполнить заявку с кратким описанием желания», — добавил департамент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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