Екатеринбуржцы столкнулись с утечкой данных на Kassir.ru. Скрин

20 января 2025 в 17:14 Размер текста - 17 +

Баг на сайте KASSIR.RU вылазит, но не у всех покупателей Фото: Анна Майорова © URA.RU Желающие купить билеты на мероприятия в Екатеринбурге столкнулись с проблемой. При оформлении заказа на сайте билетного оператора Kassir.ru у людей вылазят чужие данные. По словам читателя URA.RU, такое происходит не в первый раз. «Я пытался купить билеты на Kassir.ru — поле оплаты было заполнено данными другого человека. Я написал ему: он сообщил, что это традиционный баг сайта — данные предыдущего покупателя показываются следующему», — поделился екатеринбуржец. Ошибка пропадает после того, как люди связываются напрямую с представителями оператора, но со временем появляется вновь. Корреспондент URA.RU тоже решил заказать билет, но никаких проблем с оформлением не возникло — встали нужные данные, а не чужие. Агентство направило запрос в пресс-службу Kassir.ru, ответ ожидается. Екатеринбуржец оформлял билеты на себя, но у него автоматически встали данные другого человека Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Желающие купить билеты на мероприятия в Екатеринбурге столкнулись с проблемой. При оформлении заказа на сайте билетного оператора Kassir.ru у людей вылазят чужие данные. По словам читателя URA.RU, такое происходит не в первый раз. «Я пытался купить билеты на Kassir.ru — поле оплаты было заполнено данными другого человека. Я написал ему: он сообщил, что это традиционный баг сайта — данные предыдущего покупателя показываются следующему», — поделился екатеринбуржец. Ошибка пропадает после того, как люди связываются напрямую с представителями оператора, но со временем появляется вновь. Корреспондент URA.RU тоже решил заказать билет, но никаких проблем с оформлением не возникло — встали нужные данные, а не чужие. Агентство направило запрос в пресс-службу Kassir.ru, ответ ожидается.