Екатеринбуржцы столкнулись с утечкой данных на Kassir.ru. Скрин

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Баг на сайте KASSIR.RU вылазит, но не у всех покупателей Фото:

Желающие купить билеты на мероприятия в Екатеринбурге столкнулись с проблемой. При оформлении заказа на сайте билетного оператора Kassir.ru у людей вылазят чужие данные. По словам читателя URA.RU, такое происходит не в первый раз.

«Я пытался купить билеты на Kassir.ru — поле оплаты было заполнено данными другого человека. Я написал ему: он сообщил, что это традиционный баг сайта — данные предыдущего покупателя показываются следующему», — поделился екатеринбуржец. Ошибка пропадает после того, как люди связываются напрямую с представителями оператора, но со временем появляется вновь.

Корреспондент URA.RU тоже решил заказать билет, но никаких проблем с оформлением не возникло — встали нужные данные, а не чужие. Агентство направило запрос в пресс-службу Kassir.ru, ответ ожидается.

Екатеринбуржец оформлял билеты на себя, но у него автоматически встали данные другого человека
Екатеринбуржец оформлял билеты на себя, но у него автоматически встали данные другого человека
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Желающие купить билеты на мероприятия в Екатеринбурге столкнулись с проблемой. При оформлении заказа на сайте билетного оператора Kassir.ru у людей вылазят чужие данные. По словам читателя URA.RU, такое происходит не в первый раз. «Я пытался купить билеты на Kassir.ru — поле оплаты было заполнено данными другого человека. Я написал ему: он сообщил, что это традиционный баг сайта — данные предыдущего покупателя показываются следующему», — поделился екатеринбуржец. Ошибка пропадает после того, как люди связываются напрямую с представителями оператора, но со временем появляется вновь. Корреспондент URA.RU тоже решил заказать билет, но никаких проблем с оформлением не возникло — встали нужные данные, а не чужие. Агентство направило запрос в пресс-службу Kassir.ru, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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