Желающие купить билеты на мероприятия в Екатеринбурге столкнулись с проблемой. При оформлении заказа на сайте билетного оператора Kassir.ru у людей вылазят чужие данные. По словам читателя URA.RU, такое происходит не в первый раз.
«Я пытался купить билеты на Kassir.ru — поле оплаты было заполнено данными другого человека. Я написал ему: он сообщил, что это традиционный баг сайта — данные предыдущего покупателя показываются следующему», — поделился екатеринбуржец. Ошибка пропадает после того, как люди связываются напрямую с представителями оператора, но со временем появляется вновь.
Корреспондент URA.RU тоже решил заказать билет, но никаких проблем с оформлением не возникло — встали нужные данные, а не чужие. Агентство направило запрос в пресс-службу Kassir.ru, ответ ожидается.
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