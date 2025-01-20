Статусный пермский депутат лишится мандата

Пермский внутрипол ищет замену Елене Зыряновой в заксобрании
© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Зырянова возглавляет комитет по бюджету с 2016 года
Елена Зырянова возглавляет комитет по бюджету с 2016 года Фото:

Председатель комитета по бюджету заксобрания Елена Зырянова в 2026 году может лишиться мандата. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к краевым властям. Якобы внутрипол не видит ее в краевом парламенте.

«Зырянова краевые власти не совсем устраивает. Она — человек другой формации, другого воспитания. При всем уважении к ее опыту», — говорят инсайдеры.

Другой источник уверяет, что пока рано делать какие-то выводы. Переговоры о новых выборах в заксобрание еще не начались. Он считает, что вряд ли власти смогут найти альтернативу Зыряновой: она представляет север Коми-округа (избирательный округ №30). И там нет очереди из желающих стать депутатами.

Сама Елена Зырянова заявила, что до выборов — почти два года. И пока никакие решения не приняты. Елена Зырянова с 2004 года работала на госслужбе: руководила аппаратом администрации губернатора, департаментом по управлению бюджетными учреждениями, департаментом (а потом агентством) по имущественным отношениям. В 2008 году Зырянова была назначена вице-премьером по развитию инфраструктуры, который оставила в 2010 году, занявшись преподавательской деятельностью. В 2012 году она впервые была избрана депутатом заксобрания. С 2016 года Зырянова руководит комитетом заксобрания по бюджету. Ранее URA.RU сообщало, что намерен передать свой мандат сыну депутат ЗС по округу №29 Алексей Петров.

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Председатель комитета по бюджету заксобрания Елена Зырянова в 2026 году может лишиться мандата. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к краевым властям. Якобы внутрипол не видит ее в краевом парламенте. «Зырянова краевые власти не совсем устраивает. Она — человек другой формации, другого воспитания. При всем уважении к ее опыту», — говорят инсайдеры. Другой источник уверяет, что пока рано делать какие-то выводы. Переговоры о новых выборах в заксобрание еще не начались. Он считает, что вряд ли власти смогут найти альтернативу Зыряновой: она представляет север Коми-округа (избирательный округ №30). И там нет очереди из желающих стать депутатами. Сама Елена Зырянова заявила, что до выборов — почти два года. И пока никакие решения не приняты. Елена Зырянова с 2004 года работала на госслужбе: руководила аппаратом администрации губернатора, департаментом по управлению бюджетными учреждениями, департаментом (а потом агентством) по имущественным отношениям. В 2008 году Зырянова была назначена вице-премьером по развитию инфраструктуры, который оставила в 2010 году, занявшись преподавательской деятельностью. В 2012 году она впервые была избрана депутатом заксобрания. С 2016 года Зырянова руководит комитетом заксобрания по бюджету. Ранее URA.RU сообщало, что намерен передать свой мандат сыну депутат ЗС по округу №29 Алексей Петров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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