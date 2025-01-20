В Челябинске в январе и феврале пройдут культурные встречи с актерами местного Камерного театра. Свои истории любителям театрального искусства расскажут: Виктор и Надежда Нагдасевы, заслуженный артист РФ Михаил Яковлев, Елена Мальцева и Елена Евлаш. Эта информация была опубликована в афише театра.
«Впереди январь, а значит, пришло время окунуться в атмосферу театрального волшебства! Мы повторим творческую встречу с Михаилом Яковлевым и продолжим экскурсии по закулисью. В феврале вас ждут вечера Елены Мальцевой-Корзухиной и Елены Евлаш, а 23 и 25 февраля состоится читка пьесы „За други СВОя“ с участием Виктора и Надежды Нагдасевых», — сообщают в группе «Челябинский Камерный театр» во «ВКонтакте».
Первая встреча из серии запланирована с Виктором и Надеждой Нагдасевыми. Она состоится 28 января. Стоит отметить, что эта пара актеров стояла у истоков создания Камерного театра. На мероприятии они поделятся с аудиторией своей историей, воспоминаниями и опытом. Также 30 января запланирована вторая творческая встреча с Михаилом Яковлевым.
Жители Челябинска 11 февраля смогут встретиться с актрисой Еленой Мальцевой-Корзухиной, которая расскажет о своих творческих достижениях, спортивных успехах и поделится яркими моментами из своей жизни. От нее также ожидается демонстрация песен и стихов. Кроме того, 14 февраля актриса Елена Евлаш, известная своими уникальными сценическими образами, представит новую работу — спектакль «Аэлита», созданный по мотивам одноименного романа Алексея Толстого. Посетители смогут первыми оценить эту постановку. Цена билета на любое из этих мероприятий составляет 600 рублей.
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