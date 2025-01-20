Актеры Камерного театра проведут творческие встречи с челябинцами. Афиша

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Жители Челябинска смогут поближе познакомиться с любимыми актерами местного театра
Жители Челябинска смогут поближе познакомиться с любимыми актерами местного театра Фото:

В Челябинске в январе и феврале пройдут культурные встречи с актерами местного Камерного театра. Свои истории любителям театрального искусства расскажут: Виктор и Надежда Нагдасевы, заслуженный артист РФ Михаил Яковлев, Елена Мальцева и Елена Евлаш. Эта информация была опубликована в афише театра.

«Впереди январь, а значит, пришло время окунуться в атмосферу театрального волшебства! Мы повторим творческую встречу с Михаилом Яковлевым и продолжим экскурсии по закулисью. В феврале вас ждут вечера Елены Мальцевой-Корзухиной и Елены Евлаш, а 23 и 25 февраля состоится читка пьесы „За други СВОя“ с участием Виктора и Надежды Нагдасевых», — сообщают в группе «Челябинский Камерный театр» во «ВКонтакте».

Первая встреча из серии запланирована с Виктором и Надеждой Нагдасевыми. Она состоится 28 января. Стоит отметить, что эта пара актеров стояла у истоков создания Камерного театра. На мероприятии они поделятся с аудиторией своей историей, воспоминаниями и опытом. Также 30 января запланирована вторая творческая встреча с Михаилом Яковлевым.

Жители Челябинска 11 февраля смогут встретиться с актрисой Еленой Мальцевой-Корзухиной, которая расскажет о своих творческих достижениях, спортивных успехах и поделится яркими моментами из своей жизни. От нее также ожидается демонстрация песен и стихов. Кроме того, 14 февраля актриса Елена Евлаш, известная своими уникальными сценическими образами, представит новую работу — спектакль «Аэлита», созданный по мотивам одноименного романа Алексея Толстого. Посетители смогут первыми оценить эту постановку. Цена билета на любое из этих мероприятий составляет 600 рублей.

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В Челябинске в январе и феврале пройдут культурные встречи с актерами местного Камерного театра. Свои истории любителям театрального искусства расскажут: Виктор и Надежда Нагдасевы, заслуженный артист РФ Михаил Яковлев, Елена Мальцева и Елена Евлаш. Эта информация была опубликована в афише театра. «Впереди январь, а значит, пришло время окунуться в атмосферу театрального волшебства! Мы повторим творческую встречу с Михаилом Яковлевым и продолжим экскурсии по закулисью. В феврале вас ждут вечера Елены Мальцевой-Корзухиной и Елены Евлаш, а 23 и 25 февраля состоится читка пьесы „За други СВОя“ с участием Виктора и Надежды Нагдасевых», — сообщают в группе «Челябинский Камерный театр» во «ВКонтакте». Первая встреча из серии запланирована с Виктором и Надеждой Нагдасевыми. Она состоится 28 января. Стоит отметить, что эта пара актеров стояла у истоков создания Камерного театра. На мероприятии они поделятся с аудиторией своей историей, воспоминаниями и опытом. Также 30 января запланирована вторая творческая встреча с Михаилом Яковлевым. Жители Челябинска 11 февраля смогут встретиться с актрисой Еленой Мальцевой-Корзухиной, которая расскажет о своих творческих достижениях, спортивных успехах и поделится яркими моментами из своей жизни. От нее также ожидается демонстрация песен и стихов. Кроме того, 14 февраля актриса Елена Евлаш, известная своими уникальными сценическими образами, представит новую работу — спектакль «Аэлита», созданный по мотивам одноименного романа Алексея Толстого. Посетители смогут первыми оценить эту постановку. Цена билета на любое из этих мероприятий составляет 600 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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