Суд отправил в СИЗО двух свердловчан, которые убили мужчину и подожгли труп. Фото

20 января 2025 в 18:14 Размер текста - 17 +

На аресте обвиняемых настаивал прокурор (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Реже (Свердловская область) горсуд отправил под стражу двух молодых парней, которые ночью 18 января убили 41-летнего мужчину ножом, а затем подожгли труп, пытаясь скрыть следы преступления. 21-летний и 20-летний фигуранты будут находиться в СИЗО до 17 марта включительно, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Режевской городской суд избрал в отношении обвиняемых, 2004 года рождения и 2003 года рождения, меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 17 марта 2025 года», — следует из сообщения. На их аресте настаивал режевский прокурор Николай Удалов. Оба обвиняемых признали вину в ходе расследования. «В ближайшее время будет решен вопрос о назначении в отношении обоих фигурантов психиатрических судебных экспертиз», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. В день трагедии оба парня были пьяны. Тогда они и вступили в конфликт с пострадавшим. После убийства они украли телефон и банковскую карту жертвы. Уголовное дело завели по статье «Убийство, совершенное группой лиц». Известно, что один из них работал продавцом-кассиром, а другой — комплектовщиком на складе. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Реже (Свердловская область) горсуд отправил под стражу двух молодых парней, которые ночью 18 января убили 41-летнего мужчину ножом, а затем подожгли труп, пытаясь скрыть следы преступления. 21-летний и 20-летний фигуранты будут находиться в СИЗО до 17 марта включительно, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Режевской городской суд избрал в отношении обвиняемых, 2004 года рождения и 2003 года рождения, меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 17 марта 2025 года», — следует из сообщения. На их аресте настаивал режевский прокурор Николай Удалов. Оба обвиняемых признали вину в ходе расследования. «В ближайшее время будет решен вопрос о назначении в отношении обоих фигурантов психиатрических судебных экспертиз», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. В день трагедии оба парня были пьяны. Тогда они и вступили в конфликт с пострадавшим. После убийства они украли телефон и банковскую карту жертвы. Уголовное дело завели по статье «Убийство, совершенное группой лиц». Известно, что один из них работал продавцом-кассиром, а другой — комплектовщиком на складе.