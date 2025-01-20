Пермяк отсудил у продавца поддержанных авто 5,5 млн рублей за скрученный пробег

Житель Перми купил автомобиль Lexus RX 350 с пробегом за 1,9 млн рублей. Но обнаружил у него швы на крыше и скрученный пробег. Покупатель потребовал у продавца вернуть деньги. Но предприниматель отказался это делать, тогда мужчина обратился в суд и отсудил 5,5 млн рублей.
«Пермяк заключил с ИП Баскаковым Э. С. договор купли-продажи на приобретение Lexus RX 350 за 1,9 млн рублей. Через два дня использования истец обнаружил в автомобиле недостатки: превышение лакокрасочного слоя, швы на крыше, зазоры, скрученный пробег. Он потребовал у предпринимателя вернуть деньги и компенсировать ему моральный вред в размере 100 тысяч рублей, но продавец отказался. Тогда пермяк подал иск в суд и отсудил 5,5 млн рублей», — сказано в копии решения суда Мотовилихинского района Перми, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.
Уточняется, что пермяк отдавал автомобиль на экспертизу. Там выяснилось, что Lexus был в ДТП, после которого ремонтировался «кустарным» способом. Суд встал на сторону покупателя. Индивидуального предпринимателя обязали вернуть мужчине сумму автомобиля, а также оплатить ему неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и расходы за госпошлину.
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