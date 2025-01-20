Экс-премьер Польши пытался попасть к Трампу с помощью «Википедии»

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Моравецкий не сразу смог попасть на митинг Трампа, так как не имел при себе документов
Моравецкий не сразу смог попасть на митинг Трампа, так как не имел при себе документов Фото:

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попытался использовать свою страницу в «Википедии» для подтверждения личности, чтобы попасть на митинг избранного президента США Дональда Трампа. У политика не оказалось при себе ни документов, удостоверяющих личность, ни официального приглашения.

«Перед началом мероприятия к бывшему премьер-министру подошли военные. У политика, предположительно, не было при себе никаких документов, удостоверяющих личность, или официального приглашения, поэтому, как сообщает один из репортеров, он попытался подтвердить свою личность с помощью „Википедии“», — отмечается в материале радиостанции Polskie Radio.

Ситуация произошла на спортивной арене Capital One, где проходил митинг. Военные начали расспрашивать Моравецкого о том, кто из организаторов мероприятия может подтвердить его личность.

Трамп также пригласил экс-премьера Польши на свою инаугурацию, которая пройдет уже сегодня. В том числе в списке приглашенных гостей значатся премьер-министр Италии Джордж Мелони, лидер крайне правой националистической партии Бельгии «Фламандский интерес» Том Ван Грикен и экс-кандидат в президенты Франции, лидер правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур и президент Аргентины Хавьер Милей.

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Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попытался использовать свою страницу в «Википедии» для подтверждения личности, чтобы попасть на митинг избранного президента США Дональда Трампа. У политика не оказалось при себе ни документов, удостоверяющих личность, ни официального приглашения. «Перед началом мероприятия к бывшему премьер-министру подошли военные. У политика, предположительно, не было при себе никаких документов, удостоверяющих личность, или официального приглашения, поэтому, как сообщает один из репортеров, он попытался подтвердить свою личность с помощью „Википедии“», — отмечается в материале радиостанции Polskie Radio. Ситуация произошла на спортивной арене Capital One, где проходил митинг. Военные начали расспрашивать Моравецкого о том, кто из организаторов мероприятия может подтвердить его личность. Трамп также пригласил экс-премьера Польши на свою инаугурацию, которая пройдет уже сегодня. В том числе в списке приглашенных гостей значатся премьер-министр Италии Джордж Мелони, лидер крайне правой националистической партии Бельгии «Фламандский интерес» Том Ван Грикен и экс-кандидат в президенты Франции, лидер правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур и президент Аргентины Хавьер Милей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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