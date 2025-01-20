Экс-премьер Польши пытался попасть к Трампу с помощью «Википедии»

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попытался использовать свою страницу в «Википедии» для подтверждения личности, чтобы попасть на митинг избранного президента США Дональда Трампа. У политика не оказалось при себе ни документов, удостоверяющих личность, ни официального приглашения.
«Перед началом мероприятия к бывшему премьер-министру подошли военные. У политика, предположительно, не было при себе никаких документов, удостоверяющих личность, или официального приглашения, поэтому, как сообщает один из репортеров, он попытался подтвердить свою личность с помощью „Википедии“», — отмечается в материале радиостанции Polskie Radio.
Ситуация произошла на спортивной арене Capital One, где проходил митинг. Военные начали расспрашивать Моравецкого о том, кто из организаторов мероприятия может подтвердить его личность.
Трамп также пригласил экс-премьера Польши на свою инаугурацию, которая пройдет уже сегодня. В том числе в списке приглашенных гостей значатся премьер-министр Италии Джордж Мелони, лидер крайне правой националистической партии Бельгии «Фламандский интерес» Том Ван Грикен и экс-кандидат в президенты Франции, лидер правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур и президент Аргентины Хавьер Милей.
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