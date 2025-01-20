20 января 2025

Панорамные окна, дизайнерские интерьеры: как выглядят дорогущие арендные квартиры в Екатеринбурге. Фото

В центре Екатеринбурга сдают квартиру за 385 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Из большинства дорогих апартаментов открывается панорамный вид на город
Из большинства дорогих апартаментов открывается панорамный вид на город Фото:

Премиальная техника, панорамные окна и огромные комнаты — все это предлагают владельцы самых дорогих арендных квартир в Екатеринбурге. Подробнее о том, сколько стоит роскошь, в подборке URA.RU. Объявления опубликованы на сайте «Авито».

Самую дорогую квартиру сдают недалеко от здания правительства области за 385 тысяч рублей в месяц. Окна выходят на башню «Исеть», а квартира является единственной на всем этаже, в ней дизайнерский интерьер. За 350 тысяч рублей можно арендовать двухкомнатные апартаменты на улице Бориса Ельцина. 

«Трешку» за 299 тысяч в месяц предлагают снять в клубном доме «Тихвинъ», владелец называет ее «стильной». Недалеко от парка Маяковского сдается четырехкомнатная квартира за 260 тысяч в месяц, две спальни арендодатель предлагает обставить на свой вкус.

«Однушку» с видом на Исеть сдают с дисконтом в 40 тысяч рублей. За 230 тысяч арендатор предлагает «продуманное до мелочей пространство». 

Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых квартирах. Так, в поселке Кедровка «трешку» можно снять за семь тысяч в месяц, а «однушку» с ковром на стене — за 20 тысяч.

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Премиальная техника, панорамные окна и огромные комнаты — все это предлагают владельцы самых дорогих арендных квартир в Екатеринбурге. Подробнее о том, сколько стоит роскошь, в подборке URA.RU. Объявления опубликованы на сайте «Авито». Самую дорогую квартиру сдают недалеко от здания правительства области за 385 тысяч рублей в месяц. Окна выходят на башню «Исеть», а квартира является единственной на всем этаже, в ней дизайнерский интерьер. За 350 тысяч рублей можно арендовать двухкомнатные апартаменты на улице Бориса Ельцина.  «Трешку» за 299 тысяч в месяц предлагают снять в клубном доме «Тихвинъ», владелец называет ее «стильной». Недалеко от парка Маяковского сдается четырехкомнатная квартира за 260 тысяч в месяц, две спальни арендодатель предлагает обставить на свой вкус. «Однушку» с видом на Исеть сдают с дисконтом в 40 тысяч рублей. За 230 тысяч арендатор предлагает «продуманное до мелочей пространство».  Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых квартирах. Так, в поселке Кедровка «трешку» можно снять за семь тысяч в месяц, а «однушку» с ковром на стене — за 20 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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