Организацией детского отдыха в ЯНАО займется департамент образования

К департаменту добавится организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей
Департаменту образования ЯНАО поручили заниматься организацией детского отдыха. Документ имеется в распоряжении агентства.
«К полномочиям департамента образования добавляется организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей», — сообщается в документе окружного правительства. Ранее департамент молодежной политики создавал специальный реестр по организациям детского отдыха.
Это полномочие будет реализовываться в сотрудничестве с департаментом молодежной политики. Изменение произошло в связи с рекомендациями министерства просвещения.
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