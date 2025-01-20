20 января 2025

Организацией детского отдыха в ЯНАО займется департамент образования

© Служба новостей «URA.RU»
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К департаменту добавится организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей
К департаменту добавится организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей Фото:

Департаменту образования ЯНАО поручили заниматься организацией детского отдыха. Документ имеется в распоряжении агентства.

«К полномочиям департамента образования добавляется организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей», — сообщается в документе окружного правительства. Ранее департамент молодежной политики создавал специальный реестр по организациям детского отдыха. 

Это полномочие будет реализовываться в сотрудничестве с департаментом молодежной политики. Изменение произошло в связи с рекомендациями министерства просвещения.

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Департаменту образования ЯНАО поручили заниматься организацией детского отдыха. Документ имеется в распоряжении агентства. «К полномочиям департамента образования добавляется организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей», — сообщается в документе окружного правительства. Ранее департамент молодежной политики создавал специальный реестр по организациям детского отдыха.  Это полномочие будет реализовываться в сотрудничестве с департаментом молодежной политики. Изменение произошло в связи с рекомендациями министерства просвещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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