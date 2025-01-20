Крымский мост временно перекрыли

Движение транспорта по «Крымскому мосту» временно приостановлено
Крымский мост временно закрыли для движения транспорта. Об этом сообщает подведомственный объекту telegram-канал.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — отмечается в канале. Всех, кто находится в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности. При этом о причинах перекрытия движения транспорта не сообщается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.