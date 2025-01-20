Крымский мост временно перекрыли

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Движение транспорта по «Крымскому мосту» временно приостановлено
Движение транспорта по «Крымскому мосту» временно приостановлено Фото:

Крымский мост временно закрыли для движения транспорта. Об этом сообщает подведомственный объекту telegram-канал.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — отмечается в канале. Всех, кто находится в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности. При этом о причинах перекрытия движения транспорта не сообщается.

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Крымский мост временно закрыли для движения транспорта. Об этом сообщает подведомственный объекту telegram-канал. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — отмечается в канале. Всех, кто находится в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности. При этом о причинах перекрытия движения транспорта не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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