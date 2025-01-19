Топ-чиновники района ЯНАО передают оружие на СВО

Чиновники Пуровского района ЯНАО передали личное оружие в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает глава муниципалитета Кирилл Трапезников.
«Личное оружие для ямальских бойцов передали заместитель по правовым вопросам Егор Жолобов, начальник департамента жизнеобеспечения микрорайонов Пуровск, Сывдарма Владимир Никитин и специалист управления культуры Сергей Музыкантов», — передает Трапезников в своем telegram-канале. В числе передавших свое оружие на СВО и жители Пуровского района.
«По первому зову поддержать земляков решил таркосалинец, отец погибшего бойца СВО Евгений Назаров. Его сын Максим окончил школу и колледж в районном центре, работал в „Ямалспасе“, а после армии добровольцем направился в зону СВО. К сожалению, в одном из боевых заданий погиб, спасая товарищей», — рассказывает глава района. Отец Евгений Назаров продолжает оказывать поддержку и помощь участникам специальной военной операции, активно участвуя в гуманитарных мероприятиях.
Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил передать жителям округа оружие в зону спецоперации. Сам же он подал пример и передал личное полуавтоматические ружье Baikal и 350 патронов к нему.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!