«Его поезд ушел»: Кравец объяснила, почему Меладзе пытался скрыть свой визит в Россию

Светская львица Алена Кравец — о тайном визите Меладзе в Россию: его тут не ждут
© Служба новостей «URA.RU»
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Валерий Меладзе уже больше двух лет не живет в России
Валерий Меладзе уже больше двух лет не живет в России Фото:

Светская дама Алена Кравец в беседе с URA.RU рассказала, почему Валерий Меладзе всеми силами пытался скрыть свой приезд в Россию. За последние пару лет артист достаточно наговорил и сделал, поэтому и опасается пристального внимания.

«Никто не забыл, как в 2023 году Валерий Меладзе произнес фразу украинских националистов на концерте в Дубае. После чего его проверяли на финансирование ВСУ. Ничего не нашли, впрочем, но неприятное ощущение у людей осталось. Да и правильно: как можно произносить такие фразы, когда прекрасно понимаешь всю ситуацию, которая сейчас происходит и что реакция общественности будет незамедлительной», — пояснила Кравец.

Меладзе хоть публично и не высказывал свою однозначную позицию относительно специальной военной операции, но в своем telegram-канале писал: «Я живу с ощущением тяжести и горя». Кроме этого, два года назад вместе с женой Альбиной Джанабаевой они покинули Россию и официально не возвращались.

В этом году Валерию Меладзе стукнет 60, по этому случаю артист планирует большой гастрольный тур по миру, но вот в России концертов в графике нет. Кравец уверена: певец, конечно, хотел бы петь для российского зрителя, который его в свое время сильно любил и одаривал вниманием, а, значит, и хорошими гонорарами, но те времена прошли.

«В России его нет давно на сцене и в эфире. А больше он нигде и не нужен. Меладзе давал концерт для репатриантов Израиля. Но не смог продать и 800 мест на свой первый концерт после длительной паузы. Вот теперь и ищет варианты, ибо привык всегда есть хлеб не просто с маслом, а и с икрой. Конечно, он хочет петь в России, но его тут не ждут. Пусть поет там, где он отвечал на бандеровскую кричалку. Тут его поезд ушел», — заключила Алена.

Валерий Меладзе вернулся в Россию, чтобы посетить могилу отца. Шота Меладзе год назад скончался от последствий коронавируса в 90 лет. Мужчина был окружен любовью сыновей Валерия и Константина и дочери Лианы.

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Светская дама Алена Кравец в беседе с URA.RU рассказала, почему Валерий Меладзе всеми силами пытался скрыть свой приезд в Россию. За последние пару лет артист достаточно наговорил и сделал, поэтому и опасается пристального внимания. «Никто не забыл, как в 2023 году Валерий Меладзе произнес фразу украинских националистов на концерте в Дубае. После чего его проверяли на финансирование ВСУ. Ничего не нашли, впрочем, но неприятное ощущение у людей осталось. Да и правильно: как можно произносить такие фразы, когда прекрасно понимаешь всю ситуацию, которая сейчас происходит и что реакция общественности будет незамедлительной», — пояснила Кравец. Меладзе хоть публично и не высказывал свою однозначную позицию относительно специальной военной операции, но в своем telegram-канале писал: «Я живу с ощущением тяжести и горя». Кроме этого, два года назад вместе с женой Альбиной Джанабаевой они покинули Россию и официально не возвращались. В этом году Валерию Меладзе стукнет 60, по этому случаю артист планирует большой гастрольный тур по миру, но вот в России концертов в графике нет. Кравец уверена: певец, конечно, хотел бы петь для российского зрителя, который его в свое время сильно любил и одаривал вниманием, а, значит, и хорошими гонорарами, но те времена прошли. «В России его нет давно на сцене и в эфире. А больше он нигде и не нужен. Меладзе давал концерт для репатриантов Израиля. Но не смог продать и 800 мест на свой первый концерт после длительной паузы. Вот теперь и ищет варианты, ибо привык всегда есть хлеб не просто с маслом, а и с икрой. Конечно, он хочет петь в России, но его тут не ждут. Пусть поет там, где он отвечал на бандеровскую кричалку. Тут его поезд ушел», — заключила Алена. Валерий Меладзе вернулся в Россию, чтобы посетить могилу отца. Шота Меладзе год назад скончался от последствий коронавируса в 90 лет. Мужчина был окружен любовью сыновей Валерия и Константина и дочери Лианы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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