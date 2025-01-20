Shot: Меладзе тайно вернулся в Россию

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В поездке певца сопровождала охрана
В поездке певца сопровождала охрана Фото:

Певец Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию перед стартом своего мирового турне. По данным СМИ, артист приехал к могиле отца. 

«Весь его визит проходил в режиме абсолютной секретности. По городу певец передвигался на нескольких тонированных внедорожниках Mercedes... На кладбище Валерий 5-7 минут не выходил из машины, пока родные и секьюрити не осмотрели территорию», — передает Life.ru. Отмечается, что во время поездки он также повидался с матерью, родными и посетил могилу своего отца Шоты Меладзе, который умер год назад.

В конце февраля Валерий Меладзе начнет свое масштабное мировое турне, посвященное его 60-летию. В начале он выступит в Европе, а затем осенью отправится в США. Первый концерт пройдет в Баку.

Несмотря на активную концертную деятельность, в России певец не выступает на публичных мероприятиях, ограничиваясь частными корпоративами. За участие в них Меладзе установил гонорар в размере 15,5 млн рублей, что является самой высокой ставкой среди российских исполнителей.

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Певец Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию перед стартом своего мирового турне. По данным СМИ, артист приехал к могиле отца.  «Весь его визит проходил в режиме абсолютной секретности. По городу певец передвигался на нескольких тонированных внедорожниках Mercedes... На кладбище Валерий 5-7 минут не выходил из машины, пока родные и секьюрити не осмотрели территорию», — передает Life.ru. Отмечается, что во время поездки он также повидался с матерью, родными и посетил могилу своего отца Шоты Меладзе, который умер год назад. В конце февраля Валерий Меладзе начнет свое масштабное мировое турне, посвященное его 60-летию. В начале он выступит в Европе, а затем осенью отправится в США. Первый концерт пройдет в Баку. Несмотря на активную концертную деятельность, в России певец не выступает на публичных мероприятиях, ограничиваясь частными корпоративами. За участие в них Меладзе установил гонорар в размере 15,5 млн рублей, что является самой высокой ставкой среди российских исполнителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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