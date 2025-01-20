Прокуратура проведет проверку случая с травмой ребенка на катке под Челябинском. Видео

20 января 2025 в 20:02 Размер текста - 17 +

Ребенку пришлось долго ожидать медицинской помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура проверит случай с травмой ребенка на катке в поселке Красное поле Сосновского района Челябинской области. Также информацию о том, что подростку пришлось долго ожидать медпомощи, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону. «Прокуратура области организовала проверку по публикации СМИ о получении ребенком травмы на катке, расположенном в п. Красное поле. Кроме того, информацию о длительном ожидании скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе. В ходе расследования прокуратура даст оценку действиям или бездействию должностных лиц Краснопольского сельского поселения по содержанию ледового катка. Помимо этого планируется проверить медицинское учреждение в части соблюдения правил оказания скорой медицинской помощи. После этого, если будут достаточные основания, надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура проверит случай с травмой ребенка на катке в поселке Красное поле Сосновского района Челябинской области. Также информацию о том, что подростку пришлось долго ожидать медпомощи, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону. «Прокуратура области организовала проверку по публикации СМИ о получении ребенком травмы на катке, расположенном в п. Красное поле. Кроме того, информацию о длительном ожидании скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе. В ходе расследования прокуратура даст оценку действиям или бездействию должностных лиц Краснопольского сельского поселения по содержанию ледового катка. Помимо этого планируется проверить медицинское учреждение в части соблюдения правил оказания скорой медицинской помощи. После этого, если будут достаточные основания, надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.