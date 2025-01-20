Прокуратура проведет проверку случая с травмой ребенка на катке под Челябинском. Видео

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Каток. Курган, коньки, каток, катание на коньках
Ребенку пришлось долго ожидать медицинской помощи Фото:

Прокуратура проверит случай с травмой ребенка на катке в поселке Красное поле Сосновского района Челябинской области. Также информацию о том, что подростку пришлось долго ожидать медпомощи, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

«Прокуратура области организовала проверку по публикации СМИ о получении ребенком травмы на катке, расположенном в п. Красное поле. Кроме того, информацию о длительном ожидании скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе.

В ходе расследования прокуратура даст оценку действиям или бездействию должностных лиц Краснопольского сельского поселения по содержанию ледового катка. Помимо этого планируется проверить медицинское учреждение в части соблюдения правил оказания скорой медицинской помощи. После этого, если будут достаточные основания, надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.

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Прокуратура проверит случай с травмой ребенка на катке в поселке Красное поле Сосновского района Челябинской области. Также информацию о том, что подростку пришлось долго ожидать медпомощи, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону. «Прокуратура области организовала проверку по публикации СМИ о получении ребенком травмы на катке, расположенном в п. Красное поле. Кроме того, информацию о длительном ожидании скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе. В ходе расследования прокуратура даст оценку действиям или бездействию должностных лиц Краснопольского сельского поселения по содержанию ледового катка. Помимо этого планируется проверить медицинское учреждение в части соблюдения правил оказания скорой медицинской помощи. После этого, если будут достаточные основания, надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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